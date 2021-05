An einem Nachmittag im November fahren zwei Jugendliche nach Wien und kommen mit einem Päckchen Cannabis zum Bahnhof Purkersdorf zurück. Dort wollen sie sich mit einem Bekannten treffen, der ihnen etwas davon abkaufen will. Stattdessen tauchen zwei Unbekannte auf. Diese fordern das Päckchen, einer schlägt zu. Die Jugendlichen laufen weg und lassen das Päckchen fallen, um sie abzuhängen.

Zweiter Überfall wenige Tage später

Ein paar Tage später, ebenfalls in Purkersdorf: Die beiden Jugendlichen kommen mit einem dritten wieder mit dem Zug aus Wien, diesmal treffen sie sich wie ausgemacht mit einem potenziellen Käufer. Plötzlich kommt eine Gruppe auf sie zu, darunter die zwei Angreifer vom ersten Vorfall. Zweien gelingt es wegzulaufen, der eine flüchtet in eine Wohnhausanlage und über einen Gartenzaun. Dort holen ihn schließlich zwei Verfolger in schwarzen Kapuzenpullis ein.

Sie schlagen auf ihn ein und nehmen ihm seine Umhängetasche weg. Als eine Hausbewohnerin von einem Balkon mit der Polizei droht, lassen sie von ihm ab und verschwinden mit der Tasche. Währenddessen halten die anderen den verbliebenen Jugendlichen fest. Sie nehmen ihm fünf Euro ab, als die anderen beiden zurückkommen gehen sie zur Bank und bringen den Jugendlichen dazu, ihnen 50 Euro abzuheben. Er hat Angst zusammengeschlagen zu werden und macht was sie sagt.

Angeklagte sind geständig

Jetzt sitzen die Angreifer vor Gericht. Es sind fünf Jugendliche, alle zwischen 14 und 17 Jahre alt und alle sind geständig. Es stellt sich heraus, die Überfälle waren geplant. Der Drahtzieher dürfte der damals sechzehnjährige Erstangeklagte gewesen sein, vor ihm scheinen sich die Purkersdorfer Jugendlichen zu fürchten.

Immer wieder ist die Rede von einem Schlagring, den der Erstangeklagte gehabt haben soll. Ob es diesen allerdings wirklich gibt, ist unklar. Benutzt scheint er nicht worden zu sein, denn die Jugendlichen hatten keine Verletzungen, die davon verursacht werden hätten können.

Der Erstangeklagte und der Viertangeklagte waren außerdem in einen Vorfall am örtlichen Supermark-Parkplatz verwickelt, der Viertangeklagte schlug dem anderen mit der Faust ins Gesicht, nachdem dieser ihn provoziert hatte. Der Drittangeklagte soll gemeinsam mit anderen außerdem zwei Schüler am Bahnhof angepöbelt und hingeschlagen oder -getreten haben.

Mit einem blauen Auge davongekommen: Bewährungsstrafen

Der Prozess ist nach zwei Verhandlungstagen und vielen Zeugenvernehmungen abgeschlossen. Das ist ein Wahnsinn, was da stattgefunden hat“, sagt Jugendrichter Markus Grünberger. „Ein Raub von fünf Jugendlichen am helllichten Tag.“ Er schüttelt den Kopf. Doch dafür, dass der Strafrahmen sich auf maximal fünf Jahre Haft erstreckt, kommen die Jugendlichen mit einer relativ milden Strafe davon.

Der Erst- und Zweitangeklagte werden vom Schöffensenat wegen Raubes verurteilt, der erste zu zwei Jahren und der zweite zu sechzehn Monaten Haft. Der Drittangeklagte bekommt ein Jahr Haft wegen Beihilfe, Nötigung und versuchter Körperverletzung. Der Viertangeklagte erhält für den Schlag am Parkplatz sechs Monate wegen versuchter schwerer Körperverletzung.

Der Fünft- und Sechstangeklagte erhalten wegen Beihilfe zum Raub fünf und sechs Monate. Keiner der Jugendlichen ist vorbestraft. Sämtliche Haftstrafen werden den Angeklagten bedingt nachgesehen. Sie erhalten Bewährungshilfe und eine dreijährige Probezeit. Dem Erstangeklagten erteilt der Senat außerdem eine Weisung zur Psychotherapie. Das Urteil ist rechtskräftig.