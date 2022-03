Häusliche Gewalt in Mauerbach? Frau schweigt, Gatte frei

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

„Es gab Streit wie in jeder Ehe, aber nichts Relevantes“, weist der schmächtige Mann die Vorwürfe zurück. Der Mauerbacher muss sich vor Gericht verantworten, weil er immer wieder Gewalt gegenüber seiner Ehefrau verübt haben soll. Außerdem soll er ihr etwa Mord angedroht, sie gewürgt und mit der gemeinsamen Tochter ausgesperrt haben.

Der Angeklagte hat keinen Anwalt mitgebracht und streitet fast alle Anklagepunkte ab. Einen Polizeieinsatz an seinem Haus kann er sich nicht erklären: „Vielleicht waren wir laut?“ Fotos in der Strafakte zeigen Rötungen und Schwellungen im Gesicht seiner Frau. Er gibt an, die Verletzungen nicht bemerkt zu haben. Die zweifelnde Frage des Richters, ob sie zu diesem Zeitpunkt zusammengelebt haben, muss er bejahen.

Zu einem zweiten Polizeieinsatz kommt es, als er seiner Frau zu ihrem Arbeitsplatz folgt. Zuvor haben sie sich heftig gestritten: Sie will sich scheiden lassen und hat sich eine neue Wohnung gesucht. Handgreiflichkeiten verneint er. „Ich habe ihr den Mund zugehalten, damit die Nachbarn sie nicht hören“, konfrontiert ihn der Richter mit der eigenen Aussage bei der Polizei. Daraufhin rechtfertigt er sich, dass er ihre Schreie stoppen wollte.

„Mein Mann ist sehr eifersüchtig“, zitiert der Richter, was die Frau der Polizei erzählt hat. Sie habe Angst vor ihrem Mann, er schlage sie regelmäßig. Vor Gericht schweigt sie jedoch. Auch die 18-jährige Tochter verweigert die Aussage. Weitere Zeugen gibt es nicht.

Aus Mangel an Beweisen wird der Angeklagte daher freigesprochen. Der 51-Jährige hat keine Vorstrafen. Allerdings gab es bereits ein Strafverfahren gegen ihn. Damals wurde er ebenfalls freigesprochen, weil Zeugen nicht ausgesagt haben.

