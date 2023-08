Rückblick: Eine Gebirgsbahn mitten im Wienerwald

Der Pressbaumer Historiker Dieter Halama beschreibt Bahnhöfe als wichtige Kommunikationszentren. Der Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum, der erst seit 1897 so heißt, war eigentlich das wichtigste Kommunikationszentrum in der Region. „Deswegen ist es eigentlich schade, dass dieses historische Gebäude wegkommt, weil so ein Bahnhof ist ein ganz wichtiger Ort für die Gemeinde. Da sind die Ankünfte und die Abschiede. Dieser Ort ist mit Emotionen sehr behaftet. Entweder man kommt hier an aus der Fremde und die Frage ist dann: was erwartet einen hier. Und auch umgekehrt der Abschied am Bahnhof. Wenn die Leute in die Ferne fahren weiß man nicht, kommen sie wieder?“, sagt Halama, der sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Zeiten der Kriege bezieht. „In Kriegszeiten, wenn die Soldaten am Bahnhof eingerückt waren, ist der Bahnhof auch ein emotional aufgeladener Ort. Wo sich sicher viele schöne Momente, aber auch viele Tragödien abgespielt haben. Bahnhöfe waren früher wichtige Orte für die Menschen“, so der Historiker.

Vor allem dem Abriss der Holzveranda trauert Halama nach. „Diese Veranda, wo man bei Schlechtwetter darunter stehen konnte, wo man im Schatten warten konnte - die hätte man sicher in irgendeiner Form erhalten und sie in den neuen Bahnhofsbereich integrieren können“, meint Halama.

Harmonisches Ensemble mit Gemeindeamt und Villen

Ursprünglich war auch das Postamt im Bahnhofsgebäude untergebracht mit der Telegraphen-Verbindung. Und direkt daneben, hinter dem Bahnhof, befand sich das ehemalige Gemeindeamt. „Ursprünglich war das Gemeindeamt in der Egererstraße in dem Privathaus von Bürgermeister Knab untergebracht. Dann wurde 1895 bis 1897 das neue Gemeindeamt gebaut. Der Bereich rund um den Bahnhof war früher ein richtiges Zentrum“, schildert Halama und meint: „Und auch heute wäre das, gemeinsam mit den Villen auf der Lawies im Hintergrund, ein schönes Ensemble.“

Und auch die damalige Infrastruktur unterstreicht die Wichtigkeit des Bahnhofs, denn direkt vis a vis des Bahnhofs befand sich jahrelang das Hotel Lawies. „Wo jetzt eine große Wiese und der Wald ist, war früher ein großes Hotel. Das war vor allem für die Gäste, die nur für kurze Zeit in der Sommerfrische waren oder einen kurzen Ausflug in Bahnhofsnähe unternahmen. Diese Bahnhofshotels waren auch sehr wichtig. Auch in Rekawinkel gab es etwa das Hotel Kühnel beim Bahnhof“, so Halama. Das Hotel wurde allerdings bereits in den 1960er oder 70er Jahren abgerissen.

Ursprünglich war die Westbahn nicht so wichtig, wie etwa die Südbahn Richtung Triest zum österreichischen Hafen oder der Nordbahn zu den Kohlerevieren. „Ursprünglich ging der damalige Verkehr über die Linzer Reichspoststraße, die jetztige Bundesstraße 1, das war die Postkutschen-Route, die von Purkersdorf über den Riederberg nach St. Pölten geht. Flussabwärts ist man oft mit dem Schiff gefahren, das ging auch halbwegs flott. Dadurch war auch die Westbahn ursprünglich nicht so wichtig“, erklärt der Historiker.

Gebirgsbahn mitten im Wienerwald

Wichtig hingegen beim Bau der Westbahn war immer schon Rekawinkel. „Rekawinkel war insofern wichtig, weil hier 1856 der Spatenstich war. Und zwar sind die Arbeiter von der Semmeringbahn hergekommen, die 1854 als erste Gebirgsbahn Europas eröffnet wurde. Und in Rekawinkel mussten ja auch die beiden Tunnel gebaut werden und durch den Berg durchgeschlagen werden und da hat man die Bergleute gebraucht. Da sind die Arbeiter von der Semmeringbahn gekommen, mit ihnen auch der Gastwirt Ertl , der dann das Gasthaus am Rekawinkler Berg übernommen hat, das heutige Gasthaus Mayer“, schildert Halama.

In Rekawinkel wurde schließlich auch mit dem Bau der Westbahn begonnen. Und das hatte einen besonderen Grund: „Man hat dort zu Bauen begonnen, weil das der schwierigste Teil von der Westbahn war. In den vielen damals erschienen Reiseführern liest man deshalb auch, dass der Tourist nun nicht mehr auf den Semmering oder in die Schweiz zu fahren muss, wenn er eine Gebirgsbahn sehen will, sondern lediglich nach Rekawinkel. Dort sieht man auch die Tunnel und Brücken“, erklärt der Historiker.

Die Bedeutung dieses Streckenabschnitts der Westbahn wird auch im „Album zur Erinnerung an die feierliche Eröffnung der Kaiserin Elisabeth-Westbahn“ festgehalten. Hier heißt es dazu wortwörtlich: „In der Strecke Rekawinkel-Neulengbach liegen vier der bedeutendsten Bauobjecte der ganzen Bahn: zwei Tunnels und zwei Viaducte. Es sind drei Strecken in der ganzen Bahntrace, wo die Natur des Terrains die eiserne Strasse für das geflügelte Rad mit fast unüberwindlichen Hindernissen zu verlegen schien und wo die Technik nur mit Aufbietung aller ihr zu Gebote stehenden gewaltigsten Radicalmittel die so schiwierigen Passagen der trotzigen Natur abzwingen konnte. [...] Der erste Tunnel nimmt den Train dicht bei Rekawinkel auf, als hätte ihn plötzlich der Berg verschlungen. Es ist der Tunnel der Wasserscheide, mit einer Länge von 162 Klaftern. Der zweite Tunnel, mit 130 Klaftern 2 Fuss Länge, musste durch den anstossenden Dürrberg gebrochen werden. Ein Damm von 81 Fuss Höhe, durch welchen ein doppelter Durchlass für die Fahrstrasse und für die Thalgewässer geht, führt über die bedeutende Schlucht hinweg und verbindet die beiden Tunnels.“