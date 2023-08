Wie aus dem Bahnhof Pressbaum der Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum wurde

Seit knapp 165 Jahren gibt es mittlerweile die Westbahn-Strecke, die ursprünglich unter dem Namen Kaiserin Elisabeth-Bahn gebaut wurde. „Damals gab es Zugverbindungen in alle Himmelsrichtungen, nur nicht nach Westen. Damit Kaiserin Elisabeth nun auch mit dem Zug in ihr Heimatland Bayern reisen kann, wurde die Kaisern Elisabeth-Bahn gebaut“, erzählt Historiker Dieter Halama im Gespräch mit der NÖN.

Der Bau der Bahn wurde schließlich auch in einem eigenen Staatsvertrag beschlossen, wie der Historiker schildert. „Die Bahn war eine Verbindung von Wien nach München. Das hat Österreich 1856 in einem Staatsvertrag mit Bayern festgelegt, dass eine Bahnstrecke von Österreich nach Bayern gebaut wird. Das war die Grundidee dieses ganzen Themas, die Westbahn zu errichten. Nachdem die Bahnverbindungen in den Süden und Norden bestanden haben und eine Verbindung nach Westen gefehlt hat, hat man sich dazu entschlossen, diese zu bauen. Eigentlich relativ spät, da die meisten Bahnverbindungen bereits in den 1840er Jahren gebaut wurden.“

Österreich und Bayern schlossen für den Bau der Kaisern Elisabeth-Bahn einen Staatsvertrag ab. Foto: Melanie Baumgartner

Streckenführung hat militärische Gründe

Untypisch ist für damalige Verhältnisse auch die Streckenführung. Zuerst wäre angedacht gewesen, die Bahn entlang der Donau zu bauen, das wäre laut Halama einfacher gewesen, aus militärischen Gründen hat man sich allerdings dagegen entschieden. „Aber falls von Norden Feinde kommen - Preußen war damals schon als möglicher Feind im Gespräch - hat man die Bahn in den Wienerwald hinein verlegt. Wo die Bahn eben von der Donau aus auch mit den weitesten Geschützen nicht erreicht werden sollte. Dadurch kam es durch diese Trasse, die relativ aufwendig ist durch den Rekawinkler Berg hindurch, in die mehr oder weniger unbesiedelten Gebiete Tullnerbach, Pressbaum, Rekawinkel und Eichgraben.

Mit dem Bau der Bahn wurden zudem die an der Strecke gelegenen Orte belebt und für Ausflügler interessant. Tullnerbach und Pressbaum waren vor der Eröffnung der Westbahn lediglich kleine, abgelegene Waldbauern-Dörfer, in die sich höchstens ein paar Spaziergänger verirrten. Durch die Eröffnung der Westbahn im Jahr 1858 bis Linz sind erstmals die Sommerfrischler ins Wiental gekommen, haben seine Schönheit und damalige Ruhe erkannt und haben sich nach und nach hier niedergelassen. „Am Anfang war hier nur die Bahn, der Bahnhof und rundherum nur Wiesen und Weiden, vereinzelt Bauernhöfe. Diese Gegend hat den Wienern gefallen“, schildert Halama.

Foto: Melanie Baumgartner

Damals erschienen auch viele Reiseführer, wie „Ausflüge auf der Kaiserin Elisabeth-Westbahn“ oder „Der Tourist auf der Westbahn von Wien bis Linz“. Reiseführer, in denen eine Station nach der anderen genau beschrieben ist und welche Ausflüge man vom Bahnhof ausgehend unternehmen kann. Aber auch kuriose Geschichten sind in den Reiseführern zu finden. „Es stehen auch solche Geschichten drinnen, wie etwa, dass man sich einen einheimischen Führer nehmen soll, gegen ein billiges Trinkgeld, sonst verirrt man sich im Wald. Sehr kurios für heutige Begriffe“, schmunzelt der Historiker. Zu dieser Zeit bis 1914 entstanden auch die vielen Sommerfrische-Villen in Tullnerbach und Pressbaum.

Einziges Verkehrs- und Kommunikationsmittel - bis auf Pferdefuhrwerke - war damals die Bahn, was sie eigentlich zur wichtigsten Verbindung machte. Dementsprechend wurden auch die Verbindungen ausgebaut. Ab 1898 ist hier die Wiener Stadtbahn, die Vorgängerbahn der heutigen U4, vorbeigefahren. „Da gab es Züge, die von Wien Mitte, damals Wien Hauptzollamt, bis nach Neulengbach gefahren sind. Ohne Umsteigen konnte man von der Wiener Innenstadt bis nach Tullnerbach-Pressbaum fahren. Das ist dann erst im Ersten Weltkrieg wieder aufgelöst worden“, sagt Halama.

Wichtige Verbindung für Güter- und Personenverkehr

Nicht nur Personen nutzten die neugeschaffene Verbindung in den Westen, auch allerlei Güter wurden hier transportiert. Damals hieß der Bahnhof noch Pressbaum. „Tullnerbach und Pressbaum waren seit 1848 eine gemeinsame Gemeinde. 1873 hat sich Tullnerbach abgespalten. Das Kuriosum war dann, dass der Bahnhof Pressbaum im Gemeindegebiet von Tullnerbach lag. Das war für die Gemeinde Tullnerbach imagemäßig natürlich nicht gut, weil nicht nur die Bahn, sondern auch das Postamt hier waren. Das Postamt war im Bahnhof untergebracht und hieß auch so, nämlich Postamt Bahnhof Pressbaum“, erklärt Halama. Die Menschen sprachen auch, noch Jahre später, von Pressbaum, nicht Tullnerbach. „Früher haben viele immer noch gesagt, sie fahren nach Pressbaum, obwohl es Tullnerbach-Pressbaum ist. Die Sommerfrischler berichten eigentlich immer, sie fahren nach Pressbaum. Richard Genee war einer, der immer gesagt hat, er ist in Pressbaum, obwohl er eigentlich in Tullnerbach ist“, nennt der Historiker ein konkretes Beispiel.

Tullnerbach war mit dem Zustand, dass der Bahnhof Pressbaum in Tullnerbach liegt, mehr als unzufrieden. „Und als Tullnerbach von 1895 bis 1897 das Gemeindeamt gebaut hat, hat die Gemeinde dann auch einen Antrag an die damalige Staatseisenbahngesellschaft gestellt, den Bahnhof umzubenennen“, schildert Halama. Und so wurde der Bahnhof 1897 in Tullnerbach-Pressbaum umbenannt, so wie er heute noch heißt.