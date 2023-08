Stefan Daxberger hat für Mauerbach viel vor

Gesundheit ist das Um und Auf eines langen und schönen Lebens. Um das Wohlbefinden der Menschen zu unterstützen, wurde in der Marktgemeinde Mauerbach die Gesunde Gemeinde ins Leben gerufen. Zu Beginn war Gemeinderat Michael Strozer Leiter des zugehörigen Arbeitskreises, diese Funktion hat er vor einigen Wochen an Stefan Daxberger abgegeben.

In letzter Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause im Juni haben die Mandatare einstimmig für den neuen Arbeitskreisleiter gestimmt. Ruhig ist es über den Sommer bei ihm aber nicht geworden. „Auch trotz Sommerpause, gibt es immer etwas für die Gesundheit zu tun“, meint Daxberger und setzt fort. „Wichtig sind mir die vielfältigen Möglichkeiten, die von den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Mauerbach im Bereich Gesundheit angeboten werden, ebenso auf die Tut gut! Plattform in Mauerbach zu bringen und Erfahrungen sowie Expertenwissen für alle Mauerbacherinnen und Mauerbacher austauschen zu können.“

Die genauen Themen möchte er nun mit dem Team des Arbeitskreises in einzelnen Sitzungen erarbeiten. Dazu eingeladen sind aber nicht nur explizit Mitglieder des Arbeitskreises, sondern alle Interessierten. „Gerne lade ich dazu alle aktiven und gesundheitsorientierten Mauerbacherinnen und Mauerbach, egal ob Alt oder Jung, zum nächsten Arbeitskreistreffen am Dienstag, 27. September um 18 Uhr im Gemeindeamt Mauerbach ein“, so der neue Arbeitskreisleiter.

Der Schwerpunkt liegt heuer auf dem Thema Mentale Gesundheit. Das soll sich auch im Herbstprogramm widerspiegeln. Drei Termine werden dazu im Oktober und November noch angeboten:

06.10.2023, 16 Uhr Tut gut! Mentale Gesundheit Vortrag: Glücksforme(l)n im Gemeindeamt Mauerbach. Findet bei Schönwetter als Wanderung statt

27.10.2023, 19 Uhr Tut gut! Mentale Gesundheit Vortrag: Resilienz und Selbstwert im Gemeindeamt Mauerbach

23.11.2023, 19 Uhr Tut gut! Mentale Gesundheit Vortrag: Herzensangelegenheiten im Gemeindeamt Mauerbach

Um Anmeldung zu den Veranstaltungen wird gebeten unter gesundegemeinde@mauerbach.gv.at.