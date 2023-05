BGF-Auszeichnung für Steuerberater Sykora in Purkersdorf

„Das ist eine großartige Auszeichnung für unser Team und eine Anerkennung und Wertschätzung für unser Team“, freut sich Jürgen Sykora, Chef der Steuerberatungskanzlei Sykora in Purkersdorf. Die Kanzlei wurde mit dem Preis des Fonds Gesundes Österreich ausgezeichnet und zählt damit zu den gesündesten Betrieben Österreichs.

„Entstanden ist das Projekt, für das wir prämiert wurden, vor Covid“, so Sykora. Man habe die These verfolgt, nur dann den nächsten Schritt setzen zu können, wenn man auf eine tadellose Struktur aufbaut. „Wir haben eine Software implementiert, um Informationen auszutauschen. So gibt es eine Art Word-Dokument mit Chat-Funktion, die auch während Meetings eingesetzt wird“, erklärt der Steuerberater, dem es auch wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sämtliche Informationen bekommt. „Vor allem bei Covid hat uns das sehr geholfen. Wir konnten das Büro auf zwei Mitarbeiter zurückfahren, alle anderen waren im Home-Office“, so Sykora.

In der Steuerberatungskanzlei, die seit 1964 besteht, gibt es derzeit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir haben keine Teamleiter, das ist historisch so gewachsen. Allerdings gibt es Teamsprecher, die quartalsweise wechseln und alle Anliegen des Teams sammeln und erarbeiten“, erklärt Sykora.

Wert gelegt wird auch auf physische Maßnahmen im Büro wie ergonomische Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen oder einer Fußstütze. Auch auf die psychische Gesundheit wird geachtet. „Zum Beispiel mit Vorträgen über Stress, aber auch, wie man mit Beschwerden umgeht. Das ist ein kontinuierlicher Prozess“, erklärt Sykora, der das Unternehmen in dritter Generation führt. Insgesamt wurden dafür 100.000 Euro investiert.

Den Preis vergibt das Österreichische Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖNBGF) in strategischer Kooperation mit dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) alle drei Jahre unter jenen Unternehmen, die in dieser Zeit ein BGF-Gütesiegel erhalten haben. Aus 1.314 Gütesiegel-Betrieben wurden 25 ausgewählt, die bei den Feierlichkeiten im Museumsquartier mit dem BGF-Preis 2023 ausgezeichnet wurden.

Die Auswahl der Betriebe für den BGF-Preis basiert auf der fachlichen Einschätzung der Servicestellen des Netzwerks BGF sowie auf den Bewertungen der Anträge zum BGF-Gütesiegel. Die finale Entscheidung über die beiden nationalen Preisträger obliegt einer Fachjury.

