Gablitz geht ambitioniert in eine gesündere Zukunft

Die Marktgemeinde Gablitz hätte wohl schwerlich eine bessere Botschafterin in Sachen Gesundheit finden können. Zum Interviewtermin beim Fitnessparcours am Hauersteig erscheint Monika Berta Hartl im sportlichen Outfit auf ihrem Mountainbike – fit und voll Tatendrang, auch ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine gesündere Lebensweise näher zu bringen. Selbst seit 25 Jahren aktiv als Physiotherapeutin im Einsatz und somit um das Wohl der Menschen bemüht, entschied sie sich in den dunklen Corona-Zeiten spontan dazu, eine Ausbildung zur Regionalen Gesundheitskoordinatorin an der Donau-Universität-Krems im Rahmen der „Tut Gut!“-Gemeinde-Initiative des Landes Niederösterreich zu absolvieren.

„Ich möchte dazu motivieren, etwas für die eigene Gesundheit zu tun, das Auto stehen zu lassen und auch mal zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu benutzen“, weiß Hartl, dass jeder den Schlüssel zur Gesundheit in den eigenen Händen hält. Und damit das Überwinden der Bequemlichkeit ein bisschen leichter fällt, ist auch das Umfeld gefordert, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. „Die Gemeinde, Organisationen und Einzelne leisten bereits sehr viel. Meine Arbeit ist es nun, die verschiedenen Bereiche zusammenzuführen, sichtbarer zu machen, zu vernetzen“, so die angehende Gesundheitskoordinatorin, die gerade an ihrer Abschlussarbeit feilt.

Arbeitskreis „Gesundes Gablitz“ bietet Möglichkeit zur Mitbestimmung

Eine dieser Vernetzungsaktivitäten ist die Organisation des offenen Arbeitskreises „Gesundes Gablitz“, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist und der am Dienstag, dem 23. Mai, ab 18 Uhr, im Gemeindeamt sein nächstes Treffen abhält. Hier bietet sich allen die Gelegenheit – zusammen mit Gemeinderätin Christine Rieger und Monika Hartl – eigene Ideen einzubringen, persönlich am Programm der Gesunden Gemeinde mitzuarbeiten, die Planungen für einen angedachten Gesundheitstag weiterzubringen und Wege für eine bessere Vermarktung der Angebote in Gablitz zu ersinnen. Mit diesen Ideen sollen dann neue gesundheitsfördernde Angebote geplant und umgesetzt werden.

Die beiden letztjährigen Treffen dienten einer Bedarfserhebung und einer Analyse des Ist-Standes an Dienstleistungen im Bereich eines gesunden Körpers und ebensolchen Geistes und gipfelten in der Produktion einer kostenlosen Gemeinde-Broschüre, die über 70 Gesundheitsanbieter auflistet und die in Kürze sowohl in der Druckvariante als auch online verfügbar sein wird. Der Arbeitskreis rund um Hartl, Nico Pötzl, Irene Almesberger und Alexandra Neuhöfer schuf hier etwas gänzlich Neues in der Marktgemeinde.

Land NÖ würdigt Bemühungen in Gablitz

Doch es wird nicht nur gearbeitet, es darf auch gefeiert werden. So gab es vergangene Woche eine Auszeichnung in Form einer bronzenen Plakette im Rahmen der „Tut Gut!“-Gemeinde durch Landesrat Ludwig Schleritzko. Auch Bürgermeister Michael Cech und Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser freuten sich auf Facebook darüber: „Wir setzen seit Jahren Initiativen für Gesundheitsförderung und -vorsorge, Freizeit und Bewegung. Unsere ‚Tut Gut!‘-Wanderwege werden gerne benützt, der ‚Generationen-Fitnessparcours‘ am Hauersteig ist immer gut besucht.“

Monika Hartl sieht diese Auszeichnung vor allem als Motivation, noch aktiver weiterzumachen. Ihr geht es um bedarfsorientiertes und langfristig angelegtes Arbeiten: „Ich will die Verhältnisse und das Verhalten ändern und die positive Entwicklung weiter voranbringen. Toll, dass die Gemeinde so dahintersteht, es viel Rückhalt und ein gutes Verhältnis gibt.“ Die nötige Infrastruktur, die teilweise bereits vorhanden ist, teilweise aber auch noch angepasst oder geändert werden muss und den Menschen möglichst zentral zur Verfügung stehen soll, kommt ihr da in den Sinn. Oder die gute Arbeit, die in der Volksschule in den Bereichen Verhaltensregeln oder Verkehrserziehung geleistet wird. Und natürlich die Nachhaltigkeit, damit sinnvolle Dinge nicht wieder einschlafen. „Und ja, unser Ziel ist es natürlich auch, irgendwann die Goldene Plakette verliehen zu bekommen“, gibt sich Hartl sportlich angespornt mit dem Erreichten nicht zufrieden.

Wie es sein soll: Viele von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Möglichkeiten – Fitnessparcours, Radweg, Fußball- und Basketballplatz –, ein gesünderes Leben zu führen in zentraler Lage. Foto: Reinhard Stöckl

