Gablitzer Geschwister Takats: „Wir mögen es gerne im Spital“

Werbung

Lange Arbeitszeiten, hohe psychische und physische Belastung, große Verantwortung und meist schlechte Bezahlung – ein Gesundheitsberuf ist derzeit nicht sehr attraktiv. Die Geschwister Rosa und Josef Takats haben sich dennoch dafür entschieden.

Im NÖN-Gespräch erzählt Josef, warum er Arzt werden will und Rosa, warum sie die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Pflegefachkraft macht.

„Man darf keine Scheu haben, Menschen anzugreifen“

Für Josef stand es schon in der Oberstufe fest, schon damals hat er sich für Medizin, Physiologie und den Körper des Menschen interessiert. Nach der Matura am BG/BRG Purkersdorf hat er Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht. „Um zu sehen, ob ich mit Menschen arbeiten kann. Weil ich glaube, dass das etwas ist, wofür man geschaffen sein muss. Man darf keine Scheu haben, Menschen anzugreifen“, sagt der 24-Jährige.

Bei der Rettung hat er jedenfalls viel Erfahrung sammeln können. „Man ist ja meistens für Krankentransporte zuständig und lernt Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft kennen“, erzählt der Gablitzer, der sich während des Zivildienstes intensiv für den Aufnahmetest an der Medizinischen Universität vorbereitet hat und auch genommen wurde.

2017 hat er mit dem Studium begonnen, nächstes Jahr wird der 24-Jährige fertig. Genauso wie seine kleine Schwester Rosa. Die 21-Jährige studiert Gesundheits- und Krankenpflege am FH Campus Wien und schließt ihre Ausbildung ebenfalls 2023 ab. „Da werden wir dann gemeinsam feiern“, lachen die Geschwister.

Für Rosa stand allerdings nicht gleich nach der Matura – ebenfalls am BG/BRG Purkersdorf – fest, in welche Richtung es für sie beruflich gehen wird. „Ich hatte viele Ideen und wollte zuerst Hebamme werden“, meint sie.

Erst durch eine Bekannte ist die Gablitzerin auf den Gesundheits- und Krankenpflegeberuf aufmerksam geworden. „Sie hat mir so vorgeschwärmt, dass ich mich auch dafür beworben habe – und genommen wurde.“

Arzt und Krankenpfleger auf Augenhöhe begegnen

Und wenn man sich dafür so begeistert, wie Rosa und Josef, dann gibt es zu Hause auch kaum ein anderes Thema – auch wenn die Ausbildungen stark variieren und Rosa schon mal unzufrieden ist, wie sie als Praktikantin im Krankenhaus behandelt wird. „Einige ältere Oberärzte halten sich schon noch für die ‚Götter in Weiß‘ und würdigen uns nicht einmal eines Blickes“, ärgert sich Rosa.

Zu ihrem Bruder sagt sie dann, „dass er auf keinen Fall so werden darf“. Diese Gefahr besteht aber ohnehin nicht. „Meiner Ansicht nach wissen Krankenpfleger manchmal mehr über den Patienten, als Ärzte, einfach weil sie öfter am Tag mit ihm zu tun haben“, ist Josef überzeugt.

Er meint auch, dass in der neuen Generation an Ärzten definitiv ein Umdenken stattgefunden habe. Einig sind sich Rosa und Josef, dass sich Arzt und Krankenpfleger auf Augenhöhe begegnen sollten.

Geschwister verbringen gern Zeit mit Patienten

Und obwohl es in ihren Praktika manchmal schwierig ist, stimmen beide auch überein, dass sie gerne Zeit im Krankenhaus verbringen. „Wir mögen es im Spital, weil man nur so etwas lernen kann“, sagen Rosa und Josef. Besonders gerne verbringen sie Zeit mit Patienten. „In meinem ersten Praktikum im Pflegeheim habe ich eine alte, demente Frau betreut. Ich habe ihr die Hand gestreichelt und gespürt, dass ihr das guttut. Sie hat mich auch immer liebevoll ‚Pupperl‘ genannt“, berichtet Rosa von ihren Erlebnissen.

Auch Josef weiß, dass es wichtig ist, sich Zeit für seine Patienten zu nehmen und nach der Blutabnahme einfach noch ein bisschen sitzen zu bleiben – besonders bei älteren Menschen. Dass er gerne mit alten Menschen zu tun hat, hat er schon beim Zivildienst festgestellt. „Deshalb möchte ich im Bereich der Gerontopsychiatrie arbeiten, dabei geht es um psychische Erkrankungen im hohen Lebensalter“, erklärt Josef.

Zwar gibt es in dieser medizinischen Fachrichtung kein Happy End im klassischen Sinn, „aber man kann die Patienten am Ende ihres Weges würdig begleiten“. Auch für Rosa wäre eine psychiatrische Station nach ihrer Ausbildung eine Option. Beide haben die Erfahrung gemacht, dass der Zusammenhalt im Team auf diesen Stationen sehr groß ist.

Pflegeberuf sollte aufgewertet werden

Aber nicht nur in österreichischen Krankenhäusern sind sie aktiv. Josef hat schon eine Zeit lang in Cuxhaven auf der Notfallabteilung gearbeitet. „Um auch das Gesundheitssystem in anderen Ländern kennenzulernen. Aufgefallen ist mir, dass in Deutschland von den Studenten mehr erwartet wird und sie längere Arbeitszeiten haben“, erzählt er.

Rosa wird sich ab Herbst das Gesundheitssystem in Finnland für vier Monate ansehen, „ich bin schon sehr gespannt, ich glaube aber, vor allem, was die Pflege betrifft, ist es dort besser als in Österreich“.

Für das österreichische Gesundheitssystem würde sich Rosa wünschen, dass der Beruf aufgewertet wird. „Bessere Arbeitszeitenaufteilung und mehr Gehalt wären erstrebenswert“, sagt Rosa. Geübt für die Patienten im Krankenhaus wird übrigens daheim auch: „Wir haben uns schon öfter gegenseitig Blut abgenommen und Venflons gelegt. Bis jetzt haben wir uns auch noch nie verstochen“, erzählen Rosa und Josef.

Stolz aber auch froh über die Berufswahl ihrer Kinder sind die Angehörigen. Da wird schon mal angerufen und gefragt, wie ein Befund interpretiert werden soll, aber auch, auf welche Medikamente man bei bestimmten Beschwerden zurückgreifen kann. „Das macht uns aber auch Spaß und wir lernen auf diese Art etwas. Wenn es uns nicht interessieren würde, dann wären wir im falschen Beruf“, sagen Rosa und Josef.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.