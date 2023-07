Gablitzerin absolviert Lehrgang „Regionale Gesundheitkoordination“

Die Gesundheitskoordinatorin Monika Hartl hat ihre Ausbildung im Bereich Gesundheitsvorsorge abgeschlossen und ist nun für die Gemeinde Gablitz tätig. Am 7. Juli fand die offizielle Graduierungsfeier im Audimax der Universität für Weiterbilung Krems statt, auch der traditionelle Hutwurf durfte nicht fehlen.

Die Universität für Weiterbildung Krems bot in Kooperation mit der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge bereits zum zweiten Mal den Lehrgang „Regionale Gesundheitskoordination“ an. In vier Semestern mit sechs Modulen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Basiswissen in Gesundheitsförderung, Kommunikation und Prävention vermittelt. Zudem sind praxisnahe Projektarbeiten zu regionalen Gesundheitsaaktivitäten ein Kerninhalt der berufsbegleitenden Ausbildung. Diese Projekte basieren auf Qualitätssicherung in der Region und Bedarfserhebungen, aber auch auf Kommunikation und Vernetzung mit Blick auf regionalpolitische Aspekte und Beratungskompetenzen.

Der niederösterreichische Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Departmentleiter Gerald Gartlehner und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl sind stolz über das innovative Weiterbildungsangebot: „Der Universitätslehrgang ist ein Vorzeigebeispiel zu nachhaltigen Verankerung von Gesundheitsförderung und Prävention in Niederösterreichs Gemeinden“. Die Ausgebildeten schaffen es noch besser auf die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger einzugehen und können diese so bestmöglich unterstützen.

Mehr Information zum Universitätslehrgang auf der Homepage von Tut gut!