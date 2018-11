Seit Monaten versetzt ein Hundehasser Herrchen und Frauchen in Gablitz in Angst und Schrecken. Ein Unbekannter bringt an stark von Vierbeinern frequentierten Plätzen Köder an, die mit verschiedenen Giftstoffen versetzt sind. Die Gemeinde will den Spieß nun umdrehen und setzt eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen.

Bürgermeister Michael Cech setzt gemeinsam mit Polizeiinspektions-Kommandantin Irene Schröpfer und Bezirkspolizei-Kommandant Gerhard Pichler Maßnahmen im Rahmen der Aktion „Gemeinsam sicher“, die zur Ergreifung des Hundehassers führen sollen. | privat

Bereits mehrere Giftköder wurden in der Gemeinde gefunden und auch von Hunden gefressen. Für einige Tiere endete dies sogar tödlich. Steffi Becker vom Tierschutzverein „BabaNut & Friends“ nahm sich dieses Themas an. Sie selbst hat weiß es Pulver in der Nähe des Ärztezentrums gefunden und ließ dieses anschließend durch ein Labor analysieren: Rattengift, so das Ergebnis.

Sofort zur Polizei anstatt auf Facebook

Nachdem die besorgniserregenden Ergebnisse der Giftsubstanzen eingetroffen waren, intensivierte auch Bürgermeister Michael Cech seine Bemühungen, die zur Aufklärung der Sache dienen sollen. Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam sicher“ besprach er das Thema mit seiner Polizei-Postenkommandantin Irene Schröpfer und Bezirkspolizei-Kommandant Gerhard Pichler. Eine Maßnahme ist, eine Prämie von 1.000 Euro auszusetzen. „Dies treibt die Ermittlungen hoffentlich schneller voran, sodass die Serie bald ein Ende findet“, sagt Cech. Mit dieser Maßnahme folgt der Bürgermeister übrigens dem erfolgreichen Beispiel anderer Gemeinden, in denen es durch die Aussetzung einer Prämie zur Ergreifung des Täters kam. Dabei appelliert die Polizei an die Bevölkerung, sich bei aktuellen Fällen oder einem konkreten Verdacht gleich an sie zu wenden, anstatt Diskussionen auf Facebook zu beginnen. Damit würde wertvolle Zeit gewonnen. 059 133 3223