Bereits vor zwei Jahren versetzte ein Unbekannter die Gablitzer Hundebesitzer in Angst und Schrecken. Er verstreute damals Glassplitter und Nägel auf einem beliebten Hundespazierplatz. Letztes Jahr war Ruhe, doch nun ist er wieder da.

Ein Gablitzer spazierte mit seinem Hund in Hochbuch. Ein Tag wie jeder andere, möchte man meinen. Doch am Forstweg zwischen Paul-Troger-Gasse und Daniel-Gran-Gasse erschnüffelte sein vierbeiniger Liebling eine Extrawurst und wollte gerade herzhaft zubeißen. Der Hundebesitzer konnte ihn gerade noch davon abbringen. Bei genauerer Betrachtung entpuppte sich die Extrawurst als wahrscheinlich tötlicher Köder, denn darin war Rattengift eingebettet. „Seid beim Spazieren vorsichtig. Meldung bei der Polizei wurde schon erstattet“, schreibt der Gablitzer auf Facebook und will damit möglichst viele Hundebesitzer erreichen.

Ermittlungen bei der Polizei laufen

Bei Bürgermeister Michael Cech kommen bei der Sache alte Gefühle hoch, in Erinnerung an den vor zwei Jahren. Cech geht sogar davon aus, dass es sich um ein- und dieselbe Person handeln könnte. „Ich bin mir fast sicher, dass das ein Gablitzer ist, der dort in der Nähe wohnt und sich von den Hunden gestört fühlt“, so Cech. Vor zwei Jahren ergriff die Gemeinde einige Maßnahmen, die Wirkung zeigten. Diese dürften allerdings wieder verpufft sein. „Wir werden unsere Anstrengungen dahingehend wieder intensivieren und haben auch schon Kontakt zur Polizei aufgenommen“, erklärt Cech.

Bei der örtlichen Exekutive wurde Anzeige erstattet. „Der Hundebesitzer entdeckte den Gifteköder glücklicherweise rechtzeitig, bevor ihn das Tier fressen konnte“, berichtet ein Polizist.

Die Wurst wurde bei der Polizei abgegeben, die diese zur Untersuchung weitergab. Die Ermittlungen sind im Laufen.