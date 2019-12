Hinter Türchen drei im Adventkalender von NÖN-Style-Expertin Martina Reuter wartet Schauspieler Martin Leutgeb. Er wird die Gewinner als Nikolaus empfangen und mit ihnen Zeit bei einem Glühwein verbringen.

Die Teilnehmer müssen vorher ein kleines Quiz vorbereitet, das beantwortet werden muss. Wer mitmachen will, schreibt ein Mail an info@martinareuter.com (Name, Adresse und Telefonnummer bekanntgeben).