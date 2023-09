Marty PI: Eine NÖ-Hymne aus Rekawinkel

Musiker Martin P. Burscha, alias Marty PI, erreichte beim letztjährigen Liedermacherwettbewerb der Kultur.Region.Niederösterreich den vierten Platz. Unter den 132 Einreichungen wurden von einer Jury in einem mehrstufigen Verfahren zwölf Finalisten ausgewählt.

Kürzlich wurde der Best-of-Sampler in Furth bei Göttweig präsentiert. Von der Veranstaltung nahm Burscha das Präsentationsschild seines Beitrags mit und überreichte es vorige Woche Tom Niesner, Bassist und Tontechniker, für sein Studio in Rekawinkel. Dort wurde der Song „Gööb-Blau” mit Niesner am Bass und am Schlagzeug neu aufgenommen, um das Lied auch abseits des Samplers auf den gängigen Musikplattformen veröffentlichen zu können. Niesner spielt seit 2018 Bass ihn Burschas Band “feZZntandler”.

Ebenfalls an der Neuaufnahme beteiligt war der Pressbaumer Musiker und Komponist Franz Alexander Langer. Live ist Burscha am 7. Oktober bei der Langen Nacht der Museen im Steingötterhof zu sehen - um 18 und um 22 Uhr. Burschas NÖ-Hymne wird ab Anfang Oktober auf Spotify und Co zu hören sein.