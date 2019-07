Nisa Maier und Rhea Müllner dürfen sich über den Goldenen Hahn freuen. Mit ihrer Kommunikationsagentur blond. communications GmbH konnten sie in der Kategorie „Event“ beim Niederösterreichischen Werbepreis überzeugen. In zwölf Kategorien wurde der Preis zum 42. Mal verliehen.

Geschafft haben es die beiden mit ihrem Projekt „Raus aus Wien und rein ins Waldviertel – eine Tour mit dem Reblaus-Express“. Dabei haben sie ein Event für die Mitarbeiter von CA Technologies Management-Software organisiert.

„Die Mitarbeiter mussten zum Beispiel herausfinden, wer der Mörder im Reblaus-Express ist“, erzählt Geschäftsführerin Rhea Müllner im NÖN-Gespräch. Die Veranstaltung mit perfekt inszenierter Show im Zug habe für viele Schmunzler gesorgt.

„Die Kreativlandschaft in Niederösterreich ist sehr bunt und vielfältig, es gibt viele große Fische. Da freuen wir uns natürlich besonders, dass wir als kleines Unternehmen überzeugen konnten“

Gerechnet mit dem Preis haben die beiden Geschäftsführerinnen aber nicht. „Die Kreativlandschaft in Niederösterreich ist sehr bunt und vielfältig, es gibt viele große Fische. Da freuen wir uns natürlich besonders, dass wir als kleines Unternehmen überzeugen konnten“, so Müllner. Aktuell arbeiten die Frauen an Veranstaltungen für Wienerberger.

„Zum 200-Jahr-Jubiläum sind Family Days an den verschiedenen Standorten geplant, die wir organisieren“, sagt Müllner.

Gegründet hat Müllner mit ihrer Kollegin die Agentur im Jahr 2016 und seit damals hat sie auch ihren Sitz in Purkersdorf. „Wir haben uns für die Stadt entschieden, weil wir viele Kunden aus Niederösterreich haben und auch aufgrund der Wien-Nähe“, berichtet Müllner, die aus dem Waldviertel stammt. Ihre Kollegin Nisa Maier ist sogar in der Region aufgewachsen, sie kommt aus Tullnerfeld.

Übrigens: Der Name blond. communications ist tatsächlich auf die Haarfarbe der beiden Geschäftsführerinnen zurückzuführen. „Wir haben zuerst schon überlegt, ob wir uns das trauen sollen, aber es ist ein gezieltes Spiel mit dem Klischee“, hält Müllner fest.