Jugendliche „beschmierten“ Sportkäfig in Purkersdorf

Normalerweise ist es illegal, fremdes Eigentum zu beschmieren, in diesem Fall war es aber sogar erwünscht. Nach einer rechtlichen Aufklärung durch die Polizei hinsichtlich Strafen konnten die Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Zunächst erhielten sie von Graffiti-Experte Stefan Wogrin eine Einführung in die klassische Buchstabengestaltung sowie einen Einblick in die verschiedenen Schriftzüge, die vom Tag bis hin zum Wildstyle reichen. Danach wurden Ideen gesammelt, was denn alles auf die Banden gesprüht werden sollte. Die Abstimmung ergab den Schriftzug „Graffiti Love“ – und die Botschaft ist eindeutig. Denn die Jugendlichen lieben nicht nur Graffiti, sondern auch ihren neuen und von ihnen selbst gestalteten Käfig.