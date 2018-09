Mit „Duft der Männer“ gastierten 5/8erl in Ehr’n in Purkersdorf – natürlich ausverkauft.

Wien-Soul in "der Bühne" .

Mit neuer Platte im Gepäck legten die dreifachen Amadeus Award-Gewinner 5/8erl in Ehr’n einen Tour-Stopp in Purkersdorf ein. In der brechend vollen Bühne wurde „Duft der Männer“ besungen.

Im elften Jahr ihres Bestehens bleibt das musikalische Konzept bestechend. Leichte Hits, manchmal nachdenklich und soulig, „Wien Soul“ eben. Feinsinnige, groovige Kompositionen mit sympathischer Leichtigkeit. „Cheesy Kern“, „Geh, bitte Bobo“ oder „Fahnderl im Wind“, mit feinfühliger Wortwahl und musikalischer Zärtlichkeit. Oder „Wann i die net kennen würd’, würd’ i auf di steh’n“, ein Song, der einen lange nicht loslässt.