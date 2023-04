750 Strafen seit Mitte März in Purkersdorf

750 Strafmandate wurden seit Einführung der Grünen Zone Anfang März ausgestellt, weiß Stadtamtsdirektorin Claudia Winkler-Widauer. „Wobei hier anzumerken ist, dass in der neuen Grünen Zone erst Mitte März damit begonnen wurde, Strafmandate auszustellen“, fügt Winkler-Widauer hinzu. In der Kurzparkzone im Zentrum sei durchgehend gestraft worden, die Anzahl der Mandate ist hier inkludiert.

Vor Ausstellung der Strafverfügungen sind die Parkenden in der neuen Parkzone mit einem Hinweiszettel auf der Windschutzscheibe über die Einführung der Grünen Zone informiert worden. „Rund zehn Tage wurden Hinweise verteilt. Außerdem haben in den ersten beiden Monaten nach der Verordnung - per Jahreswechsel - keine Kontrollen stattgefunden“, informiert Winkler-Widauer.

Ob mehr Purkersdorferinnen und Purkersdorfer oder eher Auswärtige, könne nicht gesagt werden. „Da es sich um Anonymverfügungen handelt, hat die Stadtgemeinde keinen Einblick“, berichtet die Stadtamtsdirektorin, die auch festhält, dass es seitens der Bevölkerung kaum Beschwerden über die Grüne Zone gab.

Das bestätigt auch Bürgermeister Stefan Steinbichler. „Ich habe aus der Bevölkerung bisher noch nichts Negatives gehört, im Gegenteil. Viele bedanken sich sogar dafür, dass sie jetzt endlich wieder einen Parkplatz vor der eigenen Haustüre bekommen.“

Auch Parkgenehmigungen wurden ausgestellt. Seit Jahresbeginn waren es laut Winkler-Widauer Genehmigungen für 1.280 Kennzeichen. „Laufend werden neue Anträge ausgestellt“, fügt Winkler-Widauer hinzu.

Letztes Jahr waren es laut Steinbichler um die 2.200 Parkberechtigungen, die die Stadtgemeinde ausgestellt hat. „Ich gehe davon aus, dass es heuer ähnlich viele sein werden“, meint der Stadtchef.

