Spiel und Fröhlichkeit zum Ferienende in Gablitz

Rechtzeitig zum Ferienende gab es noch einmal eine Gelegenheit für Jung und Alt, einen actionreichen Nachmittag in der Sonne zu verbringen. Bei Live-Musik wurden Textilien bedruckt, Pflanzen mikroskopiert, Igelbehausungen gebaut und Ponys geritten. Die Kinder tobten am Spielplatz, während Eltern und Großeltern einen gemütlichen Nachmittag verbringen konnten.

„Den fröhlichen Gesichtern nach zu urteilen, ist es uns als ,grünes` Team ein weiteres Mal gelungen, ein Angebot auf die Beine zu stellen, bei dem sich alle Kinder nach Lust und Laune vor Schulstart kreativ austoben konnten“, freute sich Grüne Liste Gablitz-Fraktionssprecher Gottfried Lamers. „Es war uns, wie immer, eine Freude, so viele Gablitzerinnen und Gablitzer bei unserem Fest zu begrüßen – und nach dem tollen Feedback gibt es selbstverständlich im nächsten Jahr eine Wiederholung.“

Wie bei jeder Veranstaltung der Grünen wurden im Rahmen des kostenlosen Buffets wieder Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Über 600 Euro gingen diesmal an die Gablitzer Pfarrcaritas als erste Anlaufstelle für lokale Unterstützung in der Marktgemeinde. „Ein großes Danke an dieser Stelle an unsere großzügigen Besucherinnen und Besucher“, so Lamers.