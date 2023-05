Schaurige Spiele in der Horrorvilla in Rekawinkel

Ein Escape Room ist ein Spiel, in dem es darum geht, als Gruppe eine Reihe von Rätseln in einer bestimmten Zeit zu lösen. Mit dem Lösen der Rätsel gelangen die Spieler durch einen oder mehrere Räume zum Ausgang und schließen ihre Mission ab. In der stilechten Horror Villa werden zur Zeit zwei Missionen angeboten: „Höllenbrut” mit einer Spielzeit von 90 Minuten und “Projekt X” mit 80 Minuten. Ab 13. Oktober hält die dritte Mission “Night Experience" Einzug ins Programm.

„Unsere Missionen konzentrieren sich nicht auf hochtechnische Lösungen, sondern auf die Geschichte und den Gruselfaktor durch unsere Schauspieler. Aber ein paar mechatronische Spielereien haben wir natürlich auch", erklärt Betreiber Manuel Celeda. Die Schauspieler kümmern sich auch um ihr Make-up sowie Kostüm und bereiten die Räume nach einer Gruppe wieder für die neuen Gäste vor.

Logistische Herausforderung

Pro Tag können bis zu zehn Gruppen die schaurigen Rätsel in der Villa lösen. Ist eine Gruppe bereits über die Hälfte der Zeit unterwegs, kann die nächste starten. Eine logistische Herausforderung für Spielleiter und Schauspieler. Zwischen sechs und acht Mitarbeiter sind pro Spiel im Einsatz und beherrschen mehrere Rollen und Sprechtexte.

Für Nonne Anna Vera ist es die erste Spielzeit in der Villa. „Ich bin eigentlich kein Fan von Gruseligem und schaue keine Horrorfilme. Hier zu arbeiten macht mir aber sehr großen Spaß. Hier kann ich eine Seite ausleben, die nicht alltagstauglich ist. Wir Schauspieler sind mitunter nur wenige Zentimeter von unserem Publikum entfernt. Das ist etwas Besonderes und man lernt mit jeder Gruppe dazu”, beschreibt Anna Vera das Arbeiten in der Horror Villa.

Sicherheit der Teilnehmer oberstes Gebot

Klemens ist seit 2019 dabei und arbeitet hauptberuflich im Krankenhaus. Als Spielleiter begrüßt er die ankommenden Gäste, erteilt die Einführung und ist während der Mission mit den Spielern per Funkgerät verbunden. Die Sicherheit der teilnehmenden Personen ist auch in der Horrorvilla oberstes Gebot. Alle Räume sind mit Videoüberwachung ausgestattet und werden in der Schaltzentrale überwacht.

Zusätzlich gibt es ein Safeword, das, wenn es einmal ausgesprochen, zum Abbruch der Mission führt. “Wir haben in den Jahren beobachtet, dass die Frauen weniger schreckhaft und ängstlich sind als die Männer”, erklärt Spielleiter Klemens. Die Villa selbst löst auch bei den Mitarbeitern manchmal ein mulmiges Gefühl aus. Neue Glühbirnen, die nicht mehr funktionieren, Unwohlsein in gewissen Räumen und mehr. „Jeder aus dem Team hat eine Stelle im Haus, an der er sich nicht gerne aufhält”, offenbart Celeda. „Aber ohne die Villa wäre das Format nicht umzusetzen.”

Am Gelände rund um die Villa finden auch Veranstaltungen statt. Zum Beispiel die beliebten “Halloween Scare Nights” und heuer erstmals der erste schaurig schöne Adventmarkt “Horror Wonderland”. Nähere Informationen auf www.nightmare.at.

