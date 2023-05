Eine Linde für die Maturaklassen des BG/BRG Purkersdorf

Es ist ein Geschenk ganz im Zeichen der Natur. Anlässlich ihres Abschlusses am Purkersdorfer Gymnasium pflanzen die Mitarbeiter des Bauhofs für die angehenden Absolventinnen und Absolventen eine Linde. Zu sehen gibt es den Baum bereits - und zwar in der Franz Guschl-Gasse. Dass sich die jungen Erwachsenen auch in Zukunft daran erinnern können, bekommen sie alle jeweils ein Zertifikat mit dem genauen Standort ihre Jahrgangsbaums.

Gewählt wurde die Linde, konkret eine Silberlinde, da sie sich durch einen relativ schmalen Wuchs und einen Hochstamm auszeichnet. Außerdem ist sie sowohl gegen Frost, als auch gegen Hitze und Trockenheit resistent.

Zusätzlich zu den Baum gibt es für jeden Maturanten und jede Maturantin eine kleine Holzschatulle mit einem Kugelschreiber aus Buchenholz. Mit der Aufschrift „Ein Stückerl Wienerwald“ soll dieses kleine Geschenk die Schülerinnen und Schüler noch lange an ihre Schulzeit am Purkersdorfer Gymnasium erinnern.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.