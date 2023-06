Gute Nachricht Erster Wunsch des Schülerparlaments in Gablitz wurde umgesetzt

V or wenigen Wochen tagte das Schülerparlament in Gablitz. Jetzt wurde bereits die erste Wunschmaßnahme umgesetzt: Das Holz-Kletterhaus am Schulspielplatz wurde verschönert.

„Mehr Farbe auf den Spielplätzen der Gemeinde“ - so lautete der Wunsch der Kinder, die beim Schülerparlament mit dabei waren. Konkret sollten die beiden Holz-Kletterhäuser am Schulspielplatz sowie am Robinson-Spielplatz verschönert werden. Jugendgemeinderat Robin Auer stimmte dem Vorhaben zu und organisiert kurzerhand mit dem Gablitzer Künstler David Schmirl eine Bemalungsaktion. Unter Anleitung des Künstlers werkten die Schülerinnen und Schüler der 4b mit Lehrerin Susanne Schenold einen Vormittag lang, ehe das Klettergerüst am Schulspielplatz in bunten Farben erstrahlte. Auch Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) ist von der Umsetzung des ersten Projekts begeistert. „Nach dem Motto 'Versprochen – Gehalten' sehen die Gablitzer Kinder, dass es viel bringt, sich einzubringen und gemeinsam mit Ideen für Gablitz zu arbeiten. Die bunten Kletterhäuser sind ein deutlich sichtbares Zeichen, dass wir die Wünsche der Kinder ernst nehmen und umsetzen.“ In einem zweiten Schritt soll nun auch das Kletterhaus am Robinson-Spielplatz der Gemeinde bunt bemalt werden.