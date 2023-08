Wolfgang Weixler ist Obmann des Vereins für nachhaltige Mobilität. Alljährlich organisiert er mit seinem Team vom Gablitzer Altblech am Gablitzer Friedrich-Lintner-Platz ein großes Treffen von Old- aber auch Youngtimern. Ein Teil der Einnahmen wurde nun gespendet. Gemeinsam mit Obmann-Stellvertreter Hannes Fronz hat er 150 Euro an die Verantwortlichen der Harley-Davidson Charity-Tour übergeben.