Sternsinger in der Region Purkersdorf: Glück und reicher Segen

„Wir danken euch für eure Gaben, für die bestimmt, die wenig haben“, so lautet ein Teil des traditionellen Spruch der Sternsinger, die jedes Jahr im Jänner durchs Land ziehen und Spenden sammeln. Mit dem Geld werden Hilfsprojekte für Kinder in aller Welt unterstützt.

Und auch die Kinder aus der Region Purkersdorf ziehen dieses Jahr wieder für den guten Zweck um die Häuser. In Purkersdorf und Wolfsgraben sind Caspar, Melchior und Baltharsar von 6. bis 8. Jänner unterwegs.

Auch in den Pfarren in der Umgebung sind dies die traditionellen Tage für das Spendensammeln. In den letzten Jahren waren rund 25 Kinder in Purkersdorf unterwegs, die in Verkleidung um Geld für den guten Zweck bitten. Diese Zahl ist in letzter Zeit allerdings geschrumpft, so Pastoralassistent Björn Ziegerhofer. Schon lange gibt es nicht mehr genug Anmeldungen, um den ganzen Ort abzugehen. „Auch zu den Zeiten, als über 30 Kinder dabei waren, war das schon schwierig“, meint er. Deswegen werden vorerst die Gebiete bedient, in denen die Kinder wohnen.

Über 500 Projekte werden unterstützt

In Gablitz ist die Situation ähnlich. Zwischen 20 und 30 Kindern nehmen jedes Jahr an der Aktion Teil. Die Kinder sind dort am 6. und 7. Jänner unterwegs. Start ist nach der Messe Freitagmittag. Am Samstag ziehen die fleißigen Sternsinger den ganzen Tag durch den Ort. Auch die Verpflegung wird nicht vergessen, zum Mittagessen treffen sich die Gruppen im Wirtshaus Zum Schreiber.

Früher ziehen die Sternsinger in Pressbaum durch den Ort. Schon vom 2. Jänner bis zum 5. Jänner sind die verkleideten Kinder unterwegs. 40 bis 50 Kinder nehmen jedes Jahr teil. „Die Verankerung der Kinder bei uns in der Pfarre ist sehr stark, dann nimmt man bei so einem tollem Event wie dem Sternsingen noch eher teil“, meint Philipp Passecker von der Pfarre Pressbaum.

Sechs Projekte stehen dieses Jahr im Vordergrund. Mit den Spenden wird in Kenia bei der Bewältigung der Dürre geholfen, in den Philippinen wird für Schulbildung gekämpft, in Brasilien werden indigene Völker unterstützt, in Äthiopien wird Mädchen der Schulbesuch ermöglicht, in Bolivien bekommen Kinder eine Alternative zum Leben auf der Straße und auch in Indien wird Kindern die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, statt zu arbeiten, geboten. Insgesamt werden jedoch mit den Spenden über 500 Projekte unterstützt. Im letzten Jahr wurden über 13 Millionen Euro gesammelt.

