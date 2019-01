Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das die fünf Morde – vier davon in Niederösterreich – gemeinsam haben. Ist das nur eine aktuelle Häufung von Gewaltexzessen oder ein Zeichen für eine Gesellschaft, die immer gewalttätiger wird?

In der Region sind der NÖN-Redaktion in den letzten Jahren vor allem zwei schwerwiegende Fälle von Gewaltanwendung gegenüber Frauen bekannt. Im Juli 2017 wurde eine Purkersdorferin von einem verwirrten Obdachlosen am Weg zur Arbeit angesprochen und bedroht. Im Vorjahr kam es nach einem Eifersuchtsdrama in Pressbaum, bei dem ein Mann seine Ex-Freundin schlug, ebenfalls zu einem Strafprozess.

Die Zahl der Betretungsverbote ist in den vergangenen Jahren in der Region annähernd gleich geblieben. 2018 sprach die Polizei in der Stadt St. Pölten 102 Verbote aus, im Bezirk St. Pölten-Land 101.

Geschlechterverhältnis bleibt hierarchisch

Besorgniserregend findet die neue Leiterin des St. Pöltner Frauenhauses Olinda Albertoni die Situation: „Wir betreuen vermehrt hochgefährdete Frauen, die misshandelt, weiterhin bedroht oder gestalkt wurden.“ Derzeit leben 14 Frauen im Frauenhaus, einige mit ihren Kindern.

Die geschlechtsspezifische Gewalt gründet für die Leiterin des Gewaltschutzzentrums NÖ Michaela Egger in einem hierarchischen Geschlechterverhältnis. „Von dem ist unsere Gesellschaft nach wie vor geprägt – nicht erst durch den Zustrom von Menschen aus anderen Ländern“, so Egger. Ihr Team betreute im Vorjahr 365 Personen aus Stadt und Bezirk St. Pölten-Land. Ob die Gesellschaft generell gewalttätiger werde, könne nicht so einfach beantwortet werden, jedenfalls verändere sie sich, meint Egger: „Durch die neuen Kommunikationsformen wird die Gesellschaft ,sprachlos‘.“ Gemeint ist damit, dass Auseinandersetzungen oft nicht mehr verbal ausgetragen werden, sondern beispielsweise per WhatsApp. Emotionen würden allerdings bei geschriebenen Worten nicht direkt gespürt werden. „Männer drücken ihre Sprachlosigkeit dann eher durch Ausüben körperlicher Gewalt aus“, so Egger.

Eine noch „junge“ Entwicklung beobachten Helfer vom Familien- und Beratungszentrum des Hilfswerks: Jugendliche attackieren Frauen, also ihre Mütter. „Die Aggression nimmt merklich zu“, berichtet Bereichsleiterin Elke Fuchs. Den Grund sieht sie in der Überforderung bei der Erziehung. „Viele Kinder lernen nicht, mit ihren sozialen und emotionalen Befindlichkeiten umzugehen.“

Die Purkersdorfer Rechtsanwältin Nina Ollinger veranstaltete vor einigen Jahren einen Gewaltschutz-Abend. Die Polizei gab darin Tipps, wie sich Frauen in solchen Fällen verhalten sollten. „Ich kann aus juristischer Sicht nur sagen, sofort die Polizei rufen und sofort zum Arzt gehen. Gegebenenfalls auch die Verletzungen fotografieren“, rät Nina Ollinger.