Keller-Einbrecher festgenommen

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Ladendieb im oberösterreichischen Pasching (Bezirk Linz-Land). Bei den weiteren Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann bereits gesucht wurde, da er noch mehr auf dem Kerbholz hat.

Der Slowake (43) steht laut Landespolizeidirektion NÖ im Verdacht, in der Zeit von 16. bis 17. Juni in drei Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in Purkersdorf eingebrochen und diverse Gegenstände im Gesamtwert von rund 9.000 Euro gestohlen zu haben. Doch nicht nur das, in Wiener Neustadt soll er wenige Wochen später zwei abgestellte Pkws aufgebrochen haben. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 600 Euro. "Beim Diebesgut handelt es sich unter anderem um ein Handy, eine Geldbörse, E-Bikes und Werkzeug", heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion.

Nach Spurensicherung Haftbefehl erwirkt

An beiden Tatorten konnten erfolgreich Spuren gesichert werden, die dem 43-Jährigen zugeordnet werden konnten. Bei der Tatortarbeit in Wiener Neustadt und Purkersdorf konnten erfolgreich Spuren gesichert und nach der durchgeführten Auswertung dem 43-Jährigen zugeordnet werden, weshalb ein Europäischer Haftbefehl erwirkt werden konnte.

Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz und in weiterer Folge in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

