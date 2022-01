Michael Köck: Ein Podcast mit und für Purkersdorfer

Während der Autofahrt einem interessanten Gespräch lauschen oder spannende Kriminalfälle hören – Podcasts werden immer beliebter.

Auch der Purkersdorfer Michael Köck ist Fan dieses Mediums. Aus diesem Grund hat er jetzt selbst einen Podcast gestartet. „Hallo Purkersdorf“ heißt dieser und ist über interessante Persönlichkeiten in der Region. „Im Raum Purkersdorf gibt es eine so hohe Dichte an Kunst- und Kulturschaffenden und ich möchte mit all diesen Menschen in Kontakt treten“, sagt Michael Köck, der selbst seit seiner Geburt in Purkersdorf lebt.

Ihm ist es aber auch wichtig, Personen zu präsentieren, die wichtige Aufgaben in der Stadt haben. „Denn oft weiß man gar nicht, wer da dahinter steckt“, so Köck. Gespräche mit Politikern und Sportlern sind ebenfalls geplant. „Eine gute Mischung soll entstehen – Kulturschaffende, Politiker sowie Personen von nebenan“, meint der Purkersdorfer.

Hörer dürfen sich Gäste wünschen

Eine Podcast-Folge ist bereits online, zu Gast war Schauspieler und Extremsportler Helmut Tschellnig. Am Mittwoch wird die nächste Folge mit Alexander Schlintner abrufbar sein. Der junge Purkersdorfer nimmt noch kurzfristig in der Disziplin Skeleton an den Olympischen Winterspielen in Peking teil. „Auf solche aktuellen Ereignisse versuche ich natürlich zu reagieren“, so Köck, der in seinem Brotberuf technischer Leiter des ORF Landesstudios Niederösterreich ist. Die nächsten Gesprächspartner stehen bereits fest: Christian Matzka, Karl Schlögl, Stefan Steinbichler und Caroline Vasicek.

Aber auch die Hörer dürfen sich Gäste wünschen. Gemeinsam mit ihnen will er seinen Podcast entwickeln. „Schon nach kurzer Zeit habe ich viel positives Feedback bekommen“ freut er sich. Köck ist es auch wichtig, seine Interviewpartner nicht zu brüskieren.

„Es geht nichts on air, was vorher nicht freigegeben wurde. Wir besprechen, worüber wir reden, aber auch vom Interviewpartner können Vorschläge kommen“, so Köck, dem ein möglichst ungezwungenes Gespräch ein Anliegen ist. Neben interessanten Persönlichkeiten dürfen sich Krimifans auf ein bis zwei besondere Episoden freuen: „Gemeinsam mit Historiker Christian Matzka werde ich Kriminalfälle der vergangenen 100 Jahre in Purkersdorf behandeln. ‚True Crime‘ also“, meint Köck, der neben Polit-Podcasts selbst gern Crime-Podcasts hört.

Podcast ist gratis zugänglich

Alle zwei Wochen gibt es eine neue Episode auf „Hallo Purkersdorf“. Eine Folge dauert cirka 25 Minuten und ist gratis unter https://hallo-purkersdorf.letscast.fm/ zugänglich.

