Unvorstellbare Szenen spielten sich am vergangenen Freitag in der Region ab. Weder bei Billa, noch bei Spar, Hofer oder einem anderen Supermarkt gab es am Vormittag einen freien Parkplatz. „Die Leute streiten sich ums Einkaufswagerl und weinen, wenn das Klopapier aus ist“, erzählt eine Passantin am Purkersdorfer Hauptplatz. Auch in den Apotheken waren teils große Schlangen – sogar bis auf die Straße.

Seitens der Supermarkt-Sprecher gibt man immer wieder Entwarnung: „Es ist genug für alle da.“ Problem sei lediglich, dass die Mitarbeiter mit dem Nachschlichten nicht nachkommen. Am Montag hatte sich die Lage etwas entspannt. „Zwar war nicht alles in rauen Mengen vorhanden, aber die Regale gut gefüllt“, sagt ein Purkersdorfer.

Einen Run auf die Bankomaten gab es am vergangenen Montag. Alle wollten noch Geld abheben. Auch hier sei man gerüstet, wird Entwarnung gegeben.