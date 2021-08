ÖVP-Finanzstadtrat Markus Naber appelliert, Projekte zu priorisieren. Gemeinde

Wer sich schon auf den neuen Stadtpark gefreut hat, der auf dem Hansen-Areal realisiert werden soll, muss sich noch gedulden: Wie ÖVP-Stadtrat Thomas Tweraser erklärt, seien die ersten Planungen soweit abgeschlossen.

Für den Stadtpark fehle es aber an Geld. „Das Projekt ist ausgearbeitet und liegt in der Schublade. Aber die Finanzierung des Stadtparks ist an den Verkauf des Brosig-Grundstückes gebunden“, erklärt Tweraser. Wie die NÖN berichtete, soll im Zuge des Projektes zuerst mit einer neuen Brücke eine fußläufige Verbindung zwischen der Hansenvilla und der Mittelschule Pressbaum geschaffen werden. Der Stadtrat rechnet mit Kosten in der Höhe von rund 200.000 Euro. Diese sollten mit einem Teil eines Darlehens abgedeckt werden, das die Stadt in der Höhe von 450.000 Euro aufgenommen hat. „Das Budget wurde aber leer geräumt“, ärgert sich Tweraser.

Um die ersten Schritte, für den Stadtpark umsetzen zu können, brauche es den Erlös aus dem Brosig-Verkauf nicht, ist der Stadtrat überzeugt. Man könne die neue Brücke und die ersten Landschaftsarbeiten auch anders finanzieren: „Wenn wir es möchten, dann können wir die ersten Schritte für einen Stadtpark stemmen.“

ÖVP-Stadtrat Thomas Tweraser will den Stadtpark realisieren. Büchler

Anders sieht das ausgerechnet Twerasers Parteikollege und ÖVP-Finanzstadtrat Markus Naber: „Ich sage es immer wieder, Corona ist in den Gemeindefinanzen angekommen.“ Durch die Pandemie habe die Stadt deutliche Verluste der Ertragsanteile hinnehmen müssen. Gleichzeitig ist noch nicht bekannt, ob die vom Land geleisteten Vorschüsse an Ertragsanteilen 2023 wieder zurückbezahlt werden müssen.

Die Stadt ist zwar in der Lage, laufende Ausgaben abzudecken, die Investitionen für die Stadtpark-Realisierung müsse aber aus dem Erlös getätigt werden. „Deshalb ist es im Nachtragsvoranschlag 2021 auch so abgebildet, dass wir uns durch den Grundstücksverkauf den Gesellschafterzuschuss von der Pkomm zurückholen und diesen dann investieren“, erklärt Naber. Das von Tweraser angesprochene Darlehen ist laut dem Stadtrat „ordnungsgemäß und zweckgebunden“ für Infrastrukturprojekte verwendet worden.

„Haben auch andere Investitionen“

Budget einfach freizumachen, gehe nicht. „Wir haben noch andere Investitionen im Laufen“, erklärt Naber und verweist als Beispiel auf den Neubau des Feuerwehrhauses. „Wir müssen jetzt priorisieren“, so der Finanzstadtrat weiter.

Ob finanziell gesehen heuer noch mit dem Stadtpark-Projekt begonnen werden kann, hängt laut Naber davon ab, wie die Verkaufsverhandlungen über den Sommer laufen.