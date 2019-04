Das eigene Bett, regelmäßiger Schulbesuch, Spielsachen und das Wichtigste, Geborgenheit, ist für viele Kinder eine Selbstverständlichkeit. Doch nicht jedes Kind durfte mit diesen Selbstverständlichkeiten aufwachsen. Hermann Gmeiner gründete daher damals das erste SOS Kinderdorf, schließlich verlor er seine Eltern recht früh und wollte anderen Kinder die Möglichkeit geben, im Jahr 1949 vor allem Kriegswaisen, in einem Zuhause aufzuwachsen. Mittlerweile ist die Organisation in vielen Ländern vertreten. Auch Purkersdorfer Polizist und Gemeinderat Herbert Schwarz hat vor 39 Jahren mit seinen fünf Geschwistern in einem Kärntner Kinderdorf ein neues zu Hause gefunden.

In der ORF-Sendung „Thema“ erzählten die Geschwister, wie sie dort zum ersten Mal Geborgenheit erfahren haben. Regelmäßig besuchen sie das Haus, in dem sie damals aufgewachsen sind. In diesem hat sich übrigens nicht viel verändert in der Zeit.

„Wir sind genau an dem Tische gesessen, als wir zum ersten Mal in das Haus gekommen sind“, erinnert sich Herbert Schwarz. Die Geschwister hatten eine bewegte Kindheit. Regelmäßig wurde der Wohnsitz gewechselt. Die Mutter war mit den Kindern auf sich allein gestellt. Im SOS-Kinderdorf durften sie dann endlich die normalen Grundbedürfnisse, die ein Kind hat, wieder erleben, nachdem ihre Mutter ins Gefängnis musste. Was ein Osternest ist, wussten die sechs Kinder damals nicht. Selbst ein regelmäßiger Schulbesuch war ihnen fremd.

„Viele sehen das Aufwachsen in einem SOS Kinderdorf als Makel“, sagt die älteste Schwester von Herbert Schwarz in der ORF-Sendung. Für die Geschwister war es aber anders. „Ich habe alles, was vor dieser Zeit passiert ist, zurückgelassen und alles, was in der Zeit im Kinderdorf passiert ist, mitgenommen“, erzählt Schwarz über seine Kindheit. Die Schwarz-Geschwister sind auf ewig dankbar für ihre Zeit, denn sie wären damals auf der Straße gestanden.