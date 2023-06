Kassenstelle besetzt: Endlich Kinderarzt für Purkersdorf gefunden

Seit Oktober 2016 ist die Kinderarzt-Kassenstelle in Purkersdorf unbesetzt - jetzt konnte endlich eine Lösung gefunden werden. Der St. Pöltner Kinderarzt Johannes Schaffer wird eine Zweitordination in Purkersdorf eröffnen. Die Räumlichkeiten oberhalb der Raiffeisenbank Purkersdorf werden dafür adaptiert. „Die Ordination ist gar nicht so klein. Es werden vier Behandlungsräume sowie ein Therapieraum entstehen“, informiert Schaffer. Wann genau der Wiener seine Praxis in Purkersdorf eröffnen wird, steht noch nicht fest. „Ziel wäre es, noch vor der Grippesaison heuer zu beginnen“, hofft Schaffer.

Für ihn stand bereits im Dezember fest, dass er sich diese Zweitordination vorstellen kann. Der Prozess bis zur endgültigen Entscheidung sei aber ein langer gewesen. Strukturen mussten geschaffen werden und Österreichische Gesundheitskasse und Ärztekammer ihre Zustimmung geben. „Natürlich spielte auch die Finanzierbarkeit eine Rolle“, meint Schaffer. Hier wird es von der Ärztekammer bis zu 70.000 Euro Anschubfinanzierung geben. Auch die Stadtgemeinde will die Hürden für die Niederlassung „so gering wie möglich halten“, wie Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) betont. Gemeinsam mit den Stadträten Josef Baum (Liste Baum und Grüne) und Waltraud Frotz (ÖVP) zeigt er sich froh und erleichtert, endlich eine Lösung gefunden zu haben.

Baum habe mit seiner unnachgiebigen Art Druck bei allen Seiten gemacht. Auch eine Petition mit bereits über 1.000 Unterschriften für einen Kinderarzt hat er initiiert. „Mein Ziel war es die Zwei-Klassen-Medizin zu überwinden. Zwei Jahre lang war es ein Hin- und Her“, so Baum. Er war es auch, der auch erstmals mit Schaffer in Kontakt getreten ist.

Waltraud Frotz fügt hinzu, gemeinsam „bis zum Schluss gekämpft zu haben“ und hält fest, dass eine gute kinderärztliche Versorgung einen langfristigen Nutzen für die Gesellschaft habe. „Der Grundstock wird im Kindesalter gelegt“, weiß die pensionierte Zahnärztin. Außerdem würde von der Besetzung der Stelle nicht nur die Bevölkerung von Purkersdorf profitieren, sondern auch die umliegenden Gemeinden. „Wir haben ein Einzugsgebiet von 30.000 Personen“, ergänzt der Bürgermeister.

200 Patienten versorgt Schaffer pro Woche

Seit 2011 ist Schaffer als Arzt tätig, er arbeitete im Universitätsklinikum St. Pölten und seit Herbst des vergangenen Jahres betreibt er seine Kinderarzt-Kassenstelle in der Landeshauptstadt mit 20 Wochenstunden. „Wir haben extra keine Werbung vor der Eröffnung gemacht und trotzdem waren wir nach kurzer Zeit komplett überlaufen“, berichtet der Arzt. 200 kleine Patienten versorgt er derzeit pro Woche.

Dass der Wiener schon immer „was mit Kindern“ machen wollte, stand für ihn früh fest. „Noch bevor ich Arzt werden wollte“, erzählt er. Für diesen Beruf hat er sich entschieden, weil auch schon sein Vater und Großvater als Ärzte tätig waren. „Die Tischgespräche waren oft furchtbar“, schmunzelt Schaffer.

In Purkersdorf wird der Wiener nur zehn Wochenstunden tätig sein wird. Da nur eine halbe Stelle - abhängig vom Einzugsgebiet - ausgeschrieben gewesen sei. „Es gibt aber die Möglichkeit vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin anzustellen.“ Für eine weitere Kassenordination hat sich Schaffer entschieden, „weil eine Privatordination meiner Natur widerspricht. Alle, die arbeiten gehen, zahlen auch ein und sollten daher auch eine gute Behandlung bekommen“. In den vergangenen Jahren habe sich das Gesundheitssystem in eine komplett falsche Richtung entwickelt. Und er nennt auch gleich ein Beispiel: „Vor Kurzem wurde meine Ordinationshilfe von einem Elternteil gefragt, was denn zu zahlen wäre. Das Gespräch mit dem Kind hat nämlich etwas länger gedauert, weil es sich um Erstordination gehandelt hat.“ Es sei doch furchtbar, dass man bei intensiver Betreuung gleich von einem Wahlarzt ausgehe.

Schade findet es Schaffer auch, dass bei Beratungen beispielsweise bei psychischen Problemen oder chronischen Erkrankungen sowie Ernährungs- und Sportplänen keine Leistungen verrechnet werden können - anders als bei Blutabnahmen und EKG. „Oft brauchen die Kinder aber eine gute Beratung, beispielsweise bei Krankheiten, wie Diabetes. Denn der Lifestyle hat sich massiv verändert“, fügt Schaffer abschließend hinzu.