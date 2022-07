Blutspender aus der Region Purkersdorf: „Ist schön, helfen zu können“

Werbung

Ein treuer Blutspender ist Harald Pollak aus Mauerbach. Auf rund 130 Blutspenden kann er mittlerweile zurückblicken. Bereits seit den 1980er Jahren lässt er sich regelmäßig Blut abzapfen.

Begonnen hat alles beim Bundesheer. „Ich war das erste Mal Blutspenden, weil wir am nächsten Tag, am Freitag, nach dem Dienst heimgehen durften“, schildert Pollak im NÖN-Gespräch. Seitdem ist er regelmäßiger Gast bei Blutspendeaktionen in der Umgebung.

Spendenbereitschaft nahm nicht ab, aber die Möglichkeiten

Vor der Pandemie gab es in Purkersdorf jedes Jahr drei Aktionen vom Roten Kreuz. Im Winter und im Frühjahr kamen rund 100 Menschen. Im Sommer waren es wegen der Urlaubssaison immer etwas weniger, erzählt Pressesprecherin Clara Hlavka von der Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz. Dann spendeten nur zwischen 70 und 80 Menschen Blut.

Zwischenzeitlich herrschte jedoch massiver Mangel an Blutkonserven. Dafür gab es laut Hlavka verschiedene Ursachen. Die Spendenbereitschaft habe nicht abgenommen. Allerdings habe es wegen der Pandemie weniger Möglichkeiten zu spenden gegeben. In den vergangenen beiden Jahren fanden in Purkersdorf beispielsweise nur insgesamt drei Termine statt.

Zum einen war aufgrund der Corona-Bestimmungen die Standortwahl begrenzt. Um die notwendigen Abstände zwischen den Liegen und im Wartebereich einhalten zu können, verlagerte man eine Aktion daher ins Purkersdorfer Gymnasium. Zum anderen fehlte aufgrund von Krankenständen sowie Quarantäne auch beim Roten Kreuz qualifiziertes Personal und Termine mussten abgesagt werden.

Praktischer Nebeneffekt: Überprüfung der Blutwerte

Pollak ist aber nicht nur wegen des Mangels, sondern auch wegen seiner Blutgruppe „A Negativ“ ein gern gesehener Spender, denn: Jeder Mensch, egal welcher Blutgruppe, kann sein Blut komplikationslos erhalten.

„Es ist schön, anderen Menschen helfen zu können. Es ist gut und wichtig, dass genügend Reserven vorhanden sind, wenn jemand eine Bluttransfusion braucht. Das ist auch gut zu wissen, falls man selbst einmal eine benötigt“, schildert Pollak. Aber auch selbst tut er sich damit etwas Gutes. „Im Zuge der Blutspende kann ich gleich meine eigene Funktionalität und meine eigenen Blutwerte überprüfen.“

Es sei etwas sehr Persönliches Blut zu spenden und nicht selbstverständlich, erklärt Hlavka. „Jeder einzelne gibt sein Bestes und rettet Leben“, ist die Pressesprecherin überzeugt und dankt Menschen wie Pollak. Dem liegt das Helfen im Blut, ist er doch als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mauerbach tätig.

Und in dieser Funktion zählen Blutspendeaktionen der umliegenden Feuerwehren zu seinen Fixterminen. „Jedes Mal, wenn von einer Feuerwehr eine Blutspende organisiert wird, fahre ich gemeinsam mit meinen Kameraden geschlossen hin“, erzählt Pollak.

Die nächste Blutspendeaktion steht auch schon bevor: „Wir fahren geschlossen nach Tulbing und danach zur Blutspendeaktion vom Roten Kreuz nach Tulln“, erzählt Pollak. Auch in Mauerbach soll es wieder eine Blutspendeaktion geben, ein Datum steht aber noch nicht fest.

Die Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz kann laut Hlavka – trotz großer Nachfrage aus der Bevölkerung – nicht eigenständig eine Blutspendeaktion auf die Beine stellen. Denn die gesamte Organisation für Wien, Niederösterreich und das Burgenland liegt in den Händen der Zentrale in Wien. Hier läuft die Koordination der Standorte und Termine zusammen; außerdem wird hier das Blut aufbereitet und nach Bedarf verteilt.

Die nächste Aktion in Purkersdorf ist im Advent geplant. Menschen, die nicht so lange warten möchten, empfiehlt Hlavka, sich in der Umgebung ihres Arbeitsortes nach Möglichkeiten umzuschauen. Außerdem verweist sie auf die Blutspende-Zentrale im vierten Wiener Gemeindebezirk (siehe unten).

