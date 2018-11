„Na, was soll denn das? Da hat doch glatt einer die Anzahl der Parkplätze verringert“, dachte sich wohl der eine oder andere Purkersdorfer Autofahrer, just in dem Moment, in dem er sich auf die Jagd nach einem der seltenen Parkmöglichkeiten am Hauptplatz gemacht hat. Und tatsächlich, die Stadtgemeinde hat neue Markierungen angebracht. Weniger Parkfläche bieten diese aber nicht.

Die veränderte Parkplatzsituation ist derzeit Stadtgespräch Nummer Eins. Wirtschaftsstadtrat Harald Wolkerstorfer fürchtete deshalb gar um die Gewerbetreibenden im Purkersdorfer Zentrum: „Wir haben ohnehin schon eine angespannte Parkplatzsituation in der Stadt. Die Umsetzung einer Verordnung macht dies nicht gerade leichter.“ Wolkerstorfer zeigt zwar Verständnis für die Maßnahmen der Stadtgemeinde, möchte sich jedoch auch für ausreichend Parkmöglichkeiten in Zentrumsnähe einsetzen.

Sogar mehr Parkplätze als vor der Änderung

Verantwortlich für die Umsetzung der Verordnung ist Bauamtsdirektor Nikolaj Hlavka. Und der hat sich schon etwas dabei gedacht und sogar aus der Not eine Tugend gemacht. „Ja, es stimmt, die Parkplätze sind nun größer. Wir folgen hier der Bautechnikverordnung, die eine Verbreiterung der Parkfläche auf 2,50 Meter vorschreibt“, erklärt Hlavka gegenüber der NÖN.

Auf den ersten Blick mag es zwar so erscheinen, dass weniger Parkplätze zur Verfügung stehen würden, allerdings ist mit den neuen Markierungen sogar noch einer dazu gekommen. „Jene Flächen, die eigentlich illegal benutzt wurden, sind jetzt eben weggefallen“, erklärt Hlavka.

Von der Irritation bei den Autofahrern hat auch Vizebürgermeister Viktor Weinzinger Wind bekommen. „Es sind einige Komplikationen aufgetreten, die möglicherweise zur Verwirrung der Autofahrer beigetragen haben. Diese werden aber in den nächsten Tagen noch behoben“, verspricht Weinzinger, der sogar einen weiteren Parkplatz in Aussicht stellt. „Möglicherweise kommt noch ein weiterer hinzu, das schauen wir uns gerade an“, erklärt der Vizebürgermeister.