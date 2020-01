Entweder eine Notlandung auf dem Wasser oder der Absturz – diese zwei Möglichkeiten gingen Rudi Dolezal durch den Kopf, als er am vergangenen Donnerstag im Flugzeug A380 der Lufthansa saß. Der Purkersdorfer Filmemacher und seit Kurzem „Rockprofessor“ war auf dem Weg von München nach Miami, als eine sehr beunruhigende Nachricht aus dem Cockpit kam. „Wir haben eine Feuermeldung aus dem Cargo-Raum und können nicht verifizieren, ob tatsächlich ein Feuer ausgebrochen ist. Wir kehren daher um und machen vermutlich eine Notlandung in Paris“, teilte der Pilot laut Dolezal mit.

Reuter In München verbrachten Rudi Dolezal und Martina Reuter ein paar schöne gemeinsame Tage.

Das Flugzeug befand sich während der Ansage gerade mitten über dem Atlantik, drei Stunden Flugzeit hatte der Filmemacher schon hinter sich. „Plötzlich habe ich gemerkt, dass das Flugzeug tatsächlich umdreht, dann ist Unruhe ausgebrochen. Viele Leute waren auf dem Weg nach Miami, um dort mit einer Kreuzfahrt zu starten und hatten Angst, ihr Schiff zu verpassen“, weiß Dolezal. Die Durchsage davor habe mehr als die Hälfte der Passagiere gar nicht mitbekommen. Er selbst sei relativ ruhig geblieben.

„Die Crew hat allerdings schlecht gehandelt, wir wurden drei Stunden lang in absoluter Ungewissheit gelassen“, meint Dolezal. Der Pilot habe sich dann aber gemeldet und gemeint, dass Gas in den Cargo-Raum hineingelassen wurde, um jegliche Feuerentwicklung zu verhindern. Danach sei entschieden worden, dass das Flugzeug zurück nach München fliegt, weil man es dort besser betreuen könnte. Ob man es tatsächlich schaffen würde, sei aber nicht mitgeteilt worden. Dolezal, der ganz hinten im Flugzeug saß, hat auch Rauchgeruch wahrgenommen, was nicht zur Verbesserung der Situation beitrug.

„So unbekümmert werde ich aber wohl nicht mehr in einen Flieger steigen.“ Rudi Dolezal

„Es gab einige hysterische Ausbrüche an Bord. Ich habe versucht, mich abzulenken, indem ich einen Plan von Martina und mir gezeichnet habe“, erzählt Dolezal, der davor einige Tage mit Partnerin Martina Reuter in München verbrachte. „So schnell kann alles vorbei sein“, habe er sich gedacht. Ihm sei „irrsinnig der Reis gegangen“.

Das Flugzeug schaffte es schließlich zurück nach München, „es dauerte ewig, bis wir aussteigen durften. Ich habe mir nur gedacht ‚Hauptsache, ich lebe noch‘“, erzählt der Filmemacher.

Am nächsten Tag ist Dolezal dann von Zürich aus nach Miami geflogen und schließlich auch dort angekommen. „So unbekümmert werde ich aber wohl nicht mehr in einen Flieger steigen. Für mich war das Fliegen bis zu diesem Vorfall nie ein Problem. Ich bin Vielflieger, fliege seit meinem 13. Lebensjahr. Und oft 20 bis 30 Mal im Jahr zwischen Amerika und Europa hin und her, aber so etwas ist mir noch nie passiert“, meint der Purkersdorfer.

„Ursache war erst am Boden festzustellen“

Laut Lufthansa-Pressesprecher Michael Lamberty gab es keinen Brand an Bord. „Nach der Landung in München stellte sich heraus, dass ein schadhaftes fest installiertes Heizelement zu einer Rauchentwicklung geführt und dann den Rauchmelder aktiviert hat“, weiß Lamberty. Den Alarm im Cockpit habe die Crew sofort zum Anlass genommen, einen erfolgreichen Löschvorgang auszulösen, danach sei es sinnvoller gewesen, nach München zurückzukehren. Die Situation sei aus Sicht der Lufthansa zufriedenstellend gelöst worden.

„Die Ursache war aber erst am Boden festzustellen“, informiert der Pressesprecher. Beim Auftreten der Warnung sei es richtig gewesen, so schnell wie möglich zu landen. „An diese Grundregel hat sich die Cockpitcrew gehalten“, sagt Lamberty, der bestätigt, dass in der Kabine teilweise Brandgeruch wahrzunehmen gewesen sei. Insgesamt waren 266 Passagiere an Bord.