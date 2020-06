„Halleluja, wir dürfen wieder…“ ist in der Einladung des Vereins der „Freunde der Klavierkunst“ zu den ersten Klavierabenden nach Corona zu lesen. Diese finden am kommenden Fronleichnams-Feiertag sowie am darauffolgenden Samstag statt. „Diesmal nur gegen vorherige fixe Anmeldung und in stark verkleinertem Zuhörer-Rahmen mit entsprechender Bestuhlung und Sicherheitsvorkehrungen“, so Vereinsobmann Gernot Nitsch. Dass die Freude am Spielen und Zuhören dadurch nicht verringert wird, hatte vergangene Woche schon der Musikverein mit seinem Wiedereröffnungskonzert gezeigt. Auch dort stand im Beethoven-Jahr der Komponist im Mittelpunkt. Pianistin Midori Ortner wird diesmal schwerpunktmäßig mit bekannten Arien und Klaviersonaten wie etwa der Appassionata oder der Mondscheinsonate ihr treues Publikum erfreuen. Zwischendurch wird sie Näheres aus dem Liebesleben des Musikers erzählen. „Beethoven war nicht verheiratet, aber er war ein Frauenliebhaber und hatte mehrere große Lieben“, so Midori Ortner. Und weiter: „Einige verheiratete adelige Damen blieben im Verborgenen, bekannter ist schon seine Beziehung zu seiner Schwägerin.“ Weil das Liebesleben des sehr emotionalen und angeblich wenig attraktiven Mannes teilweise dramatisch verlief, widmet Ortner den ersten Teil der Konzertreihe „Der Mensch Ludwig van Beethoven“ auch diesem Lebensthema des Ausnahmekünstlers.

Vogelgezwitscher statt Klavierkonzerten

Bevor das Lebenszeichen klassischer Musik wieder im Wienerwald erschallt, galt es für Midori Ortner und Gernot Nitsch wenige Tage davor noch Abschied zu nehmen von anderen Musikanten. Liebevoll hatte das Musikerpaar ein Blaumeisen-Pärchen bei der Aufzucht seiner acht Jungen unter einem gut einsehbaren Dachfirst begleitet. Während Gernot Nitsch unter seinem neuen Facebook-Account „Gernot Klavierkunst“ regelmäßig über die Wachstums- und Gesangsfortschritte berichtete, pflegte Midori Ortner ein beim ersten Flugversuch verunfalltes Junges - ganz Japanerin - mit Shrimps wieder gesund. Mit verhaltenem Stolz freuen sich die Beiden: „Jetzt ist der kleine Kerl trotz Absturz schöner als die anderen. Und was viel wichtiger ist: er kann fliegen.“

Konzert-Termin: Donnerstag, 11. und Samstag 13. Juni. Beginn jeweils 18 Uhr. Teilnahme nur nach fixer Zusage unter 0677/612 39 095. Jahresmitglieder und Jugendliche bis 18 gratis. Masken bei Ankunft tragen.