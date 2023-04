Ärger um Wasserschaden in Purkersdorfer Wohnung

Verärgert wandte sich Leserin Ulrike Hohenwarter an die NÖN. Denn: Seit Monaten kämpft sie mit einem Wasserschaden in einer Wohnung der Alpenland GmbH. „Leider versagt die Hausverwaltung der Alpenland komplett! Die Genossenschaft hat offensichtlich den Ernst der Lage nicht erkannt, denn es ist Gefahr in Verzug“, ist sie aufgebracht.

Sie habe den Schaden auch nicht sofort bemerkt, da es sich bei der Wohnung um der ihres verstorbenen Sohnes handelt und sie hier gar nicht wohnt. Trotz allem sie dies nicht der erste Schaden dieser Art gewesen, schildert Hohenwarter. „So einen Schaden in diesem Kellerabteil gab es schon einmal über mehr als acht Jahre lang, ich hatte den Schimmel bis in 1,3 Meter Höhe, musste drei Wochen Regale abbauen! Der Schaden ist auch noch nicht abgeschlossen, wurde abgebrochen und zu einem anderen hinzugefügt.“

Mit Kübeln musste sie das Wasser aus dem Keller befördern. Foto: privat

Da sie laut eigenen Aussagen von Alpenland zuletzt keine Antwort mehr bekam, holt sich Hohenwarter nun Unterstützung von einem Rechtsanwalt.

Von Alpenland heißt es: „Wir bedauern es sehr, dass scheinbar eine juristische Klärung notwendig ist. Folgendes möchten wir jedoch betonen: Alpenland war und ist stets um partnerschaftliche und rasche Lösungen bemüht.“ Eine nähere Stellungnahme wollte man aufgrund der aktuellen Entwicklungen aber nicht abgeben.

