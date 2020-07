An den heißen Sommertemperaturen ist es wohl kaum gelegen, dass es am vergangenen Freitag zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern in Purkersdorf kam. Grund dafür dürfte ein Fahrrad gewesen sein, wie die Landespolizeidirektion mitteilt.

Die blutige Auseinandersetzung hatte sich um 13 Uhr zugetragen. Bei den beiden Männern handelte es sich um einen 55-Jährigen sowie einen 59-Jährigen. Die beiden Purkersdorfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. „Der 55-jährige Mann wurde ins Krankenhaus Tulln gebracht und der 59-Jährige ins Unfallkrankenhaus Meidling“, informiert die Landespolizeidirektion. Die beiden Streithähne sollen sich bei dem Kampf Kopfverletzungen zugezogen haben. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben. Es liegt eine Anzeige wegen gegenseitiger Körperverletzung vor, so die Landespolizeidirektion.