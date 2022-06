Schlüssel für neue Pressbaumer Wohnhausanlage übergeben

Werbung

Auf einem Balkon im neuen Wohnhaus hinter der Hansen-Villa stellt sich gerade ein junges Paar den unteren Nachbarn vor, die ihren neuen Garten begutachten. In der Wohnung nebenan wischt eine ältere Frau den letzten Baustaub vom Fensterbrett.

Vergangene Woche erhielten die neuen Mieterinnen und Mieter ihre Schlüssel. Von den 48 geförderten Wohnungen, die die Wohnbaugesellschaft „Heimat Österreich“ auf dem Baurechtsgrund der PKomm errichtet hat, sind bereits 45 Wohnungen vermietet.

„Leistbares Wohnen in zentraler und guter Lage“

Bei der Schlüsselübergabe treten diverse Altersgruppen nach vorne. Projektleiter Robert Böhnel ärgert, dass sich in der Öffentlichkeit der Glauben gehalten hat, hier hätte betreutes oder junges Wohnen entstehen sollen. „Wir sind in der Entwicklung des Projekts gemeinsam mit der Gemeinde zum Schluss gekommen, dass der Bedarf für diese beiden Wohnformen nicht in dem Ausmaß gegeben ist“, stellt er richtig.

In Wiener Neustadt betreibe der gemeinnützige Bauträger eine Wohnanlage mit 56 betreuten Wohnungen. Bei einer Einwohnerzahl wie in Pressbaum sei das jedoch „nicht realistisch und nicht gut bespielbar“. Junges Wohnen sei in diesem Fall an der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit gescheitert. Zum Beispiel seien die Baukostenbeiträge, die aus den Eigenmitteln der künftigen Bewohner kommen, bei dieser Wohnform begrenzt.

Stattdessen stand ihm zufolge 2017 kurzzeitig im Raum, eine Mischung aus betreuten und normalen Wohnungen zu bauen. Allerdings wäre das nur in Verbindung mit einer anderen Nutzung der Villa angedacht gewesen. Weitere Hindernisse waren laut Böhnel – neben dem fehlenden Bedarf – die Aufteilung im Haus und die höheren Kosten.

„Wir bieten der Bevölkerung mit diesem Projekt leistbares Wohnen in zentraler und guter Lage mit entsprechender Ausstattung an“, betont er. Bei der Eröffnung hebt er zudem die Vorzüge des Wohnbaus hervor: Alle Parkplätze sind so vorbereitet, dass E-Tankstellen nachgerüstet werden könnten. Außerdem soll eine Schnell-Ladestation zur Verfügung stehen.

Eine Solaranlage am Dach unterstützt Heizung und Warmwasser-Versorgung. Darüber hinaus wird – laut Projektleiter aus wirtschaftlichen und technischen Gründen – allerdings mit Gas geheizt.

Den Bürgermeister freut besonders, dass die meisten neuen Bewohnerinnen und Bewohner aus Pressbaum und den umliegenden Gemeinden kommen. Aus seiner Sicht, so erzählt er in seiner Ansprache, ist die historische Hansen-Villa durch den Wohnbau nicht beeinträchtigt. Gleichzeitig bilde die Villa einen Schallschutz gegen den Straßenlärm. „Das ist einer der gelungensten Wohnbauten, die wir bislang gemacht haben“, ist er überzeugt.

Pläne: öffentlicher Weg auf dem Grundstück

Eventuell kommen auf die neuen Mieterinnen und Mieter jedoch noch Änderungen auf dem Grundstück zu: Entlang der Zufahrt und der Gärten soll laut Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner ein öffentlicher Geh- und Radweg entstehen. Er soll die Hauptstraße mithilfe einer Brücke mit dem Stadtpark verbinden. Dafür sollen die Parkplätze am Zaun wegkommen, berichtet der Bürgermeister, und stattdessen der Weg gekennzeichnet werden.

An der kritisierten Versiegelung (die NÖN berichtete) werde die Gemeinde im Zuge dessen nichts ändern. Vertraglich fixiert sind diese Pläne mit dem Bauträger jedoch noch nicht. Die Wohnbaugesellschaft bestätigt, dass sie diesbezüglich im Gespräch mit der Gemeinde ist.

