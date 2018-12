Eine Anrainerin in der Wintergasse, weiß einfach nicht mehr weiter. Seit Wochen dröhnen in der Nachbarschaft die Laubbläser. Und nicht nur dann, wenn es heißt, das Laub in eine Ecke des Gartens zu befördern. Auch im Sommer sind die lauten Ungetüme im Einsatz. Die Purkersdorferin ist eine von vielen Bürgern, die sich hilfesuchend an die Stadtgemeinde wandten, doch die kann bisher nichts dagegen unternehmen. Im Gegenteil: Im Gemeinderat entbrannte eine hitzige Debatte über die Einschränkung der Laubbläser-Verwendung.

Purkersdorf Laubbläser treibt Anrainer in den Wahnsinn

2019 will die Stadtgemeinde die Umweltverordnung Purkersdorfs genau unter die Lupe nehmen. Die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 1993 und besagt, dass die Benutzung lärmverursachender Maschinen wochentags von 19 bis 6 Uhr sowie an Samstagen ab 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ganztägig verboten ist. Eine Verschärfung ist seitens der Stadtgemeinde angedacht. Dabei könnte auch ein generelles Verbot des Einsatzes von Laubbläsern in die Verordnung aufgenommen werden. Ganz dem Beispiel von Graz folgend – die steirische Landeshauptstadt verzichtet seit 2014 auf Laubbläser.

„Jeder soll den Gebrauch von Laubbläsern für sich selbst entscheiden können. Ich brauche niemanden, der mir das vorschreibt.“ Ingrid Nemec, Gemeinderätin (SPÖ)

Umweltstadträtin Christiane Maringer (Grüne plus) will die Bevölkerung einem Meinungsbildungs-Prozess unterziehen. „Die Geräte sind nicht nur laut, sie wirbeln Feinstaub und Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze sowie Tierkot auf, die sich in der Lunge festsetzen können“, argumentiert sie. Obendrein würden Laubbläser und Laubsauger auch Kleinstlebewesen, die Nahrung für Vögel oder Igel sind, aufsaugen und zusätzlich die Bildung einer Humusschicht verhindern. „Wir waren schon im Umweltausschuss sehr unterschiedlicher Meinung, wollen aber versuchen, die Meinung bei den Purkersdorfern zu bilden, dass solche Geräte nicht gebraucht werden“, so Maringer.

Das führte zu der hitzigen Debatte im Gemeinderat. Martin Cipak (Liste Freie Wähler) meinte etwa: „Wenn der Bauhof auf diese Geräte verzichtet, ist das okay. Aber jemandem vorschreiben, welche Geräte auf seinem Grundstück zu verwenden sind, geht gegen das Freiheitsprinzip des Menschen.“ Gemeinderätin Inge Nemec (SPÖ) schloss sich der Meinung Cipaks an: „Laubsauger werden 14 Tage lang verwendet. Jeder soll einen Gebrauch selbst für sich entscheiden können. Ich brauche niemanden, der mir das vorschreibt.“

„Ein generelles Verbot für Laubsauger würde ich auch für falsch halten"

Bürgermeister Stefan Steinbichler will aber auch die Sensibilität sowie den Umwelt- und Naturschutzgedanken in den Vordergrund stellen. „Ein generelles Verbot für Laubsauger würde ich auch für falsch halten. Die Aufklärung der Bevölkerung über die Folgen der Laubbläser finde ich aber wichtig“, so der Bürgermeister.

Obwohl es sich lediglich um einen Bericht des Umweltausschusses handelte und nur über die Kenntnisnahme abgestimmt wurde, gab es einige Enthaltungen: Inge Nemec, Walter Jaksch, Ingrid Trenker, Harald Wolkerstorfer und Manfred Weinzinger (alle SPÖ) sowie Martin Cipak (Liste Freie Wähler).