„Ressourcen des Körpers erschöpft“: Purkersdorfer Stimmen zur Hitze

Tagestemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius und sogenannte tropische Nächte, bei denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, werden in unseren Breitengraden immer häufiger.

„Schon kurze Aktivitäten sind viel Arbeit für den Körper.“ Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann

Dass die hohen Temperaturen einfach anstrengend für den Körper sind, weiß Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann. Das spiegelt sich auch in den Einsatzzahlen wieder. „Zwei- bis dreimal pro Tag werden wir derzeit zu Hitze-Einsätzen gerufen. Das ist deutlich über dem Schnitt“, berichtet Uhrmann.

Zu 80 Prozent müssen die Betroffenen auch ins Spital gebracht werden. Die Personen würden überwiegend an Kreislaufproblemen, allgemeiner Schwäche und Schwindel leiden. „Aufgrund der vielen heißen Tage seien auch die körperlichen Ressourcen erschöpft.

Uhrmann rät dazu, körperliche Aktivitäten in der Sonne zu meiden. „Schon kurze Aktivitäten sind viel Arbeit für den Körper“, weiß der Bezirksstellenleiter. Wichtig sei es, sich im Schatten aufzuhalten und viel Wasser zu trinken.

Andreas Barnath, Bezirksärztevertreter für den Bezirk St. Pölten-Land rät überhaupt dazu, die direkte Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr zu vermeiden. „Bei unvermeidbaren Tätigkeiten ist in dieser Zeit auf einen hohen Sonnenschutz (Faktor 50) und neben der ausreichenden Trinkmenge auf eine entsprechende Kopf und Hautbedeckung zu achten, um Hitzschläge zu verhindern. Der Kreislauf und das Atemsystem werden bei Hitze auf eine ordentliche Probe gestellt“, weiß er.

Gute Ernte dank guter Lage

„Bei uns ist die Situation derzeit noch nicht so schlecht“, sagt Andreas Radlherr, Bauernbund-Teilbezirksobmann von Purkersdorf und selbst Landwirt. Grund dafür sei die gute Lage. „Der Wald hält mehr Feuchtigkeit“, sagt Radlherr.

Getreide- und Heuernte seien in der Region gut verlaufen. „Kukuruz und Sonnenblumen brauchen aber, ebenso wie die Sojabohne bald dringend Wasser“, informiert Radlherr, der hofft, dass es in den nächsten Tagen regnen wird. Was er außerdem prognostiziert: „Der zweite Schnitt beim Heu wird vermutlich nicht so ertragreich sein.“

In der Wasserversorgung sieht er derzeit auch noch keine Probleme in der Region. Er selbst hat einen Hausbrunnen, mit dem er seine Tiere versorgt. „Derzeit brauchen sie 6.000 Liter Wasser in zwei Tagen“, erklärt Radlherr. Mit seinem Brunnen sei er gut abgesichert, er habe allerdings auch vor zehn Jahren nachbohren lassen.

