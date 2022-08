Martina Reuter hat Styling-Tipps für starke Männer

Werbung

Was bei den Frauen Kurven sind, sind bei den Männern meist Schwimmreifen und Bierbauch. Deshalb hat NÖN-Style-Expertin Martina Reuter auch Tipps für Männer parat.

Das Styling bei starken Männern beginnt bei der perfekt sitzenden Schulterpartie. Warum? Diese lenkt ab von Bauch, festen Oberarmen oder dicken Oberschenkeln.

Wichtig ist, beim Kauf von Shirts, Poloshirts, Jacken und Sakkos, auf die richtige Schulterpartie zu achten. Hier gilt: nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Die Faustregel ist einfach erklärt:

Wenn Mann gerade steht, zeichnet er eine gerade Linie vom Oberarm nach oben. Das ist die Stelle, wo die Schulter beginnt und genau hier sollte das T-Shirt beginnen. Das ist das A und O. Wenn die Männer das beachten, wirken sie nicht nur schlanker - das lenkt auch von etwaigen Kurven und Rundungen ab.

Hemden – von Business bis Freizeit

Wie style ich Hemden, wenn ich viel Bauch habe? Es gibt zwei Möglichkeiten: Im Business-Look, wenn´s um Hemden geht, sollte man natürlich das Hemd in die Hose stecken, aber nicht reinpressen und auch nicht zu kurz wählen, sodass es rausrutscht. Hier heißt es: ausprobieren.

In der Freizeit hingegen gibt es eine andere Regel. Gerne das T-Shirt, das Polo-Shirt, das Hemd nach außen tragen, das lenkt ein bisschen vom Bauch ab und der ganze Look sieht viel gepflegter aus.

Wer etwas mehr auf den Rippen hat, sollte immer kurze Ärmel tragen. Damit wirkt man schlanker und man kann Oberarme gut kaschieren. Es gibt tolle Materialien aus der Sportmode, wie etwa Silbergarn, das starken Schweißgeruch verhindert. Die Materialien wirken antibakteriell.

Die richtige Hose finden

Viele Männer haben ein kleines Bäuchlein. Doch welche ist dann die richtige Hose für diese Statur? Es gibt tatsächlich noch Männer, die die Hose über dem Bauch tragen. Das sieht aber leider nicht gut aus.

Bitte fangt an, die Hose unter dem Bauch zu tragen. Das ist die Faustregel, die es unbedingt einzuhalten gilt. Und wer möchte, kann die Hose gerne mit Gürtel tragen.

