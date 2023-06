Bürgermeister-Amt: „Man muss es gerne machen“

Auch wenn es herausfordernd ist, die Bürgermeister und die eine Bürgermeisterin in der Region würden sich definitiv wieder für das Amt entscheiden. Dass die Entschädigung angepasst wird, ist für alle positiv. „Diese Erhöhung ist sicher notwendig, weil das Bürgermeister-Amt sicher nicht immer nebenbei zu bewältigen ist“, meint die Wolfsgrabener Bürgermeisterin Claudia Bock (ÖVP). Sie würde sich immer wieder für die Tätigkeit entscheiden, betont aber: „Es muss einem liegen. Man muss Freude daran haben und es gerne machen, sonst reibt man sich auf.“

Seit 2006 ist Bock Bürgermeisterin. Seit damals hat sich einiges geändert. „Es gibt mehr Bürokratismus, mehr Aufgaben sind den Gemeinden zugeteilt wurden. Auch das Bauamt ist ein ziemlicher Brocken - hier muss man sich sehr genau einlesen“, meint Bock. Grundsätzlich würde man als Bürgermeisterin für alles den Kopf hinhalten. Kritischer sei auch die Bevölkerung geworden.

Das bestätigt auch Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ). „Die Verantwortung ist enorm und man ist für viele verantwortlich, das man gar nicht beeinflussen kann“, sagt Steinbichler. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, als Bürgermeister zu kandidieren, war die Aufwandsentschädigung aber nie. „Man macht den Job nicht wegen des Geldes wegen. Was mir aber ein bisschen abgeht ist die Wertschätzung gegenüber Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vonseiten des Landes und Bundes“, ist der Purkersdorfer Bürgermeister überzeugt.

Foto: Melanie Baumgartner

Steinbichler kandidiert auch 2025 für das Bürgermeister-Amt

Wichtig ist für ihn auch, dass die Familie hinter einem steht, „sonst kann man das nicht machen“, meint Steinbichler. Obwohl die Arbeit in den vergangenen Jahren immer mehr geworden ist, möchte er bei der nächsten Gemeinderatswahl wieder um das Amt des Bürgermeisters kandidieren. „Wir haben vor ein paar Tagen Stadtparteitag gehabt und im Zuge dessen wurde ich gefragt, ob ich für 2025 wieder für die SPÖ als Spitzenkandidat ins Rennen gehen werde und ich habe ja gesagt.

Auch der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech bestätigt, dass die Anforderungen an den Bürgermeister viel schneller und kurzfristiger geworden sind und vergleicht sie mit einer Managementfunktion in einem mittelgroßen Unternehmen. „Auch die Aufgaben haben sich deutlich erweitert, in denke nur an die Managementaufgaben während der Pandemie“, so Cech. Viel stärker seien auch soziale Aufgaben dazugekommen. „Wie die Unterstützung der menschen in unterschiedlichen persönlichen Krisen“, sagt der Gablitzer Gemeindechef. Er meint auch, dass sich der Umgang untereinander sehr verändert habe. „Teilweise ist die Kommunikation respektlos, und wie die politische Landschaft sind auch die Sichtweisen in den Gemeinden viel mehr polarisiert.“

Dennoch würde auch er sich immer wieder für das Bürgermeister-Amt entscheiden. „Ich wollte Gablitz verändern und Leute dazu motivieren dabei mitzuarbeiten“, sagt er. Dass die Entschädigung für den Bürgermeister erhöht wurde, macht, laut Cech, keinen Unterschied: „Denn wer auch immer das Amt aus finanziellen Gründen unternimmt, wird es nie gut machen und ist fehl am Platz.“

Auch Tullnerbachs Bürgermeister Johann Novomestsky weiß, dass die Arbeit intensiver und mehr geworden ist. „Man muss sich mehr Zeit für die Bürgerinnen und Bürger nehmen und viele Sachen wurden ausgelagert und sind neu dazugekommen“, so Novomestsky, der neben den Schattenseiten auch viele schöne Seiten am Bürgermeister-Amt erkennt. Er betont: „So lange die positiven Seite überwiegen und so lange mich die Leute unterstützen, werde ich weitermachen.“

„Als Bürgermeister ist man der Endverantwortliche in der Gemeinde. Man steht immer mit einem Fuß im Kriminal“, sagt auch Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Er bestätigt ebenfalls, dass die Arbeit viel mehr geworden ist. „Vor allem bei Bauverfahren gibt es jetzt viel mehr Einwendungen, die abgearbeitet werden müssen. Das war früher gar nicht der Fall“, so Pressbaums Stadtchef. Mühsam seien auch die immer wieder neuen gesetzlichen Regelungen. „Wenn man das Wetter auch noch gesetzlich regeln könnte, würde man das auch tun.“

Die Erhöhung der Entschädigung für den Bürgermeister sieht er nicht nur positiv. „Denn an das Gehalt werden auch die Gehälter der Gemeinderäte angepasst. Das ist also eine Riesen-Summe im Gemeindebudget“, meint er. Dem Amt kann er aber trotzdem auch Positives abgewinnen: „Das Schöne daran ist, dass man gestalten kann - auch wenn in der Familie einiges auf der Strecke bleibt.“

Foto: NÖN, Archiv

Auch Purkersdorfs ehemaliger Bürgermeister Karl Schlögl weiß, dass der Tag eines Bürgermeisters weit über zwölf Stunden hinausgeht. „Man muss omnipräsent bei Veranstaltungen sein und ein guter Manager, der gute Arbeit in Bezug auf die Bediensteten leistet. Außerdem braucht man gute Visionen für die Zukunft, um eine Stadt weiterentwickeln zu können“, sagt Schlögl. Die Anpassung der Bürgermeister-Entschädigung hält er für gerechtfertigt. „Ein Bürgermeister ist in vielerlei Hinsicht gefordert“, so Schlögl, der sich 2018 komplett aus der Politik zurückgezogen hat, den politischen Lebensweg, den er gegangen ist, aber nicht bereut.