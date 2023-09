Pressbaumer Niki Schramek will mit Fitness-App motivieren

Niki Schramek arbeitet im Betrieb seines Vaters im Verkauf. Nichtsdestotrotz bringt er viel Zeit und Energie für sein zweites berufliches Standbein - sein eigenes Unternehmen - auf. Der sportinteressierte junge Mann brachte 2022 gemeinsam mit seinem Co-Founder Michel Harris die Fitness-App „Faio“ auf den Markt. Inspiriert wurde Schramek von seinen eigenen Erfahrungen im Sport.

Mit 16 Jahren wechselte er vom Fußball- zum Fitnesstraining. „Wir bieten in unserer App Unterstützung beim Training und der richtigen Ernährung an. Eine Kombination, die ich mir bei meinen Trainingsanfängen gewünscht hätte”, erklärt Schramek seine Motivation.

Strategische Entscheidung getroffen

Einige Monate nach dem Launch der App trafen Schramek und sein Geschäftspartner eine wichtige strategische Entscheidung. Sie beendeten die Zusammenarbeit mit der engagierten Softwarefirma. „Die Kosten waren zu hoch und die Wartezeiten bei technischen Umsetzungen zu lang. Wir müssen auf technischer Seite der App schnell auf Kundenwünsche reagieren können”, begründet Schramek die Entscheidung. Seither wird auch der IT- Bereich inhouse abgewickelt.

Achtzig Arbeitsstunden pro Woche

Um sich gegen allzu viel Lehrgeld zu rüsten, konsumiert Schramek Podcasts amerikanischer Firmen. „Ich möchte von ihren Erfahrungen und Tipps lernen. Aus heutiger Sicht würde ich anderen raten, zu Beginn ihrer Geschäftsidee ein Softwareunternehmen zu konsultieren und auch einen App-Betreiber. Das kostet zwar am Anfang, spart aber im Nachhinein viel Geld“, ist Schramek überzeugt.

Ihre Fitness-App hat das Duo in den letzten neun Monaten in Sachen Funktionalität und Bedienung Schritt für Schritt umgebaut. Neu sind ein Maskottchen, das durch das Programm führt, und ein Chat-Bereich mit dem begleitenden Personal Coach. Die beruflichen Herausforderungen sind für Schramek kein Grund aufzugeben, ganz im Gegenteil. „Ich arbeite rund 80 Stunden in der Woche. Das ist momentan recht stressig, aber ich hoffe mein Einsatz lohnt sich eines Tages. Vor allem macht es mir Spaß, das ist wichtig“, begründet Schramek sein doppeltes Berufsleben.

Um die Fitness-App profitabel zu machen, braucht es jetzt vor allem ein Budget für Marketing, um die Bekanntheit der App zu erhöhen und in Folge weiter wachsen zu können. Dafür sind Schramek und Harris auf der Suche nach Investoren. Gegenwärtig investiert Schramek nicht nur viel Zeit, sondern auch Teile seines Gehalts in sein eigenes Unternehmen.