Chefs der Bühne Purkersdorf: „Vielfalt bei den Genres ist groß“

„Der Purkersdorfer Kultursommer war ein voller Erfolg. Die Bühne war bei allen Konzerten voll“, blickt Bühnen-Chef Karl Takats auf die vergangenen Wochen zurück und ergänzt: „Es wurde auch auf Regionalität geachtet. Die Mischung war genial.“

Am 17. September geht es in der Bühne mit der Jazz-Band „David Helbock´s Random/Control“ musikalisch weiter. Foto: Foto Baumgartner

Genauso genial soll es laut Takats und seinem Co Werner Deimel im Herbst weitergehen. Der Terminkalender ist bereits voll – und auch hier geht es mit einer bunten Mischung weiter. „Die Vielfalt in der Bühne ist – bezogen auf die Genres –diesen Herbst so groß wie noch nie“, blickt Deimel auf die bevorstehenden Veranstaltungen. Mit dabei ist Altbewährtes genauso wie auch einiges Neues. „Uschi Hollauf wird gemeinsam mit ihrer Band wieder ihr traditionelles Weihnachtskonzert bei uns spielen. Das ist jedes Jahr der krönende Abschluss vom Jahr. Und auch Bernhard Fibich mit seinem Kinderkonzert ist heuer wieder ein Fixpunkt im Programm“, schildert Takats.

Viel Musik, einmal Kabarett

Norbert Schneider ist ebenso im Programm zu finden wie Soul Impact, Mike Supancic und Wiener Blond. „Kabarett haben wir in den nächsten Monaten eigentlich nur eines mit Mike Supancic. Das hat sich irgendwie so ergeben“, meint Deimel. Dafür sollen alle Altersklassen von Jung bis Alt auf ihre Kosten kommen. „Es ist uns gelungen, alles abzudecken, und damit können wir hoffentlich ein Programm für ein breites Publikum bieten“, sagt Takats und geht zugleich näher darauf ein. „Wir haben Marvie Pfeifer, die den Kultursommer eröffnet hat, bei einem Blue Monday hier bei uns, mit „The Blues Infusion“ dürfen wir eine großartige Blues-Band begrüßen und bei Yasmo und die Klangkabine kommen Liebhaber des Hip Hop auf ihre Kosten.“ Auch eine Neuerung gibt es diesen Herbst. Die Montags-Kulturreihe „Blue Monday“ wurde von einmal pro Monat auf zweimal pro Monat ausgeweitet.

Kartenvorverkauf läuft nur schleppend

Jetzt hoffen die beiden Bühnen-Chefs nur mehr auf viele Besucherinnen und Besucher. Auch sie spüren eine gewisse Verunsicherung bei den Menschen bezüglich Corona aber auch hinsichtlich der steigenden Preise. „Die Leute kaufen erst zeitnah ihre Karten, das macht sich vor allem beim Vorverkauf bemerkbar“, sagt Deimel. „Wir wissen oft erst zwei bis drei Tage vor dem Konzert, ob wir überhaupt spielen können“, ergänzt Takats. Und auch Krankheitsfälle gibt es immer wieder. So musste etwa das für vergangenen Montag geplante Blue Monday-Konzert von Another Colossus is Rising krankheitsbedingt abgesagt werden. Aktuell sind die beiden dabei, das neue Jahr zu planen. Erste Termine für 2023 stehen auch bereits fest. „Der Frühling ist eigentlich schon ziemlich voll. Im März haben wir etwa wieder das Akkordeon-Festival bei uns zu Gast – und dieses Mal für zwei Tage“, gibt Takats einen Ausblick. Fixiert wurden etwa bereits gruen2g, Raphael Wressnig & the Soul Gift Band und The Viennese Ladies.

Jetzt stehen aber zunächst die Herbstkonzerte bevor. Start macht die Jazz-Band „David Helbock´s Random/Control“ am Samstag, 17. September. „Stick A Bush“, die ursprünglich kommenden Freitag hätten spielen sollen, wurden auf 2023 verschoben.

