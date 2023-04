Meister des Taktes: Matinee in Purkersdorf

„Es freut mich sehr, bei der Matinee "Musisches am Vormittag - Mein Vater Hermann Leopoldi" viele meiner Lieblingslieder des Komponisten und Klavierhumoristen singen zu dürfen“, freut sich Robert Kolar, begeisterter und bekannter Liederinterpret und Kabarettist, der schon öfter in der Region aufgetreten ist. Weiters erläutert er: „Ronald Leopoldi wird im Gespräch mit Werner Pleischl über das bewegte und bewegende Leben seines Vaters erzählen und ich darf sowohl bekannte als auch wenig gespielte Leopoldi-Lieder kredenzen. Am Klavier werde ich dabei von der großartigen Angelika Ortner begleitet.“

Bedeutendster Wiener Volkssänger der Zwischenkriegszeit

Hermann Leopoldi war ein Meister des Taktes. Sein Taktgefühl, aber auch sein Gespür bei der Wahl von gesellschaftlichen Themen und deren musikalischer Bearbeitung, machten ihn in der Zwischenkriegszeit zum bedeutendsten Wiener Volkssänger. Nach schwierigen Exiljahren in den USA kehrte er in die geliebte und vermisste Donaumetropole zurück. Leopoldi schloss 1947 gemeinsam mit seiner neuen Lebens- und Bühnenpartnerin Helly Möslein wieder an seine Karriere von früher an, am 10. September war ihr erster großer Auftritt im Wiener Konzerthaus. So, als wäre nie etwas gewesen, nahm er sein altes Repertoire wieder auf und es gelangen ihm berühmte neue Schlager wie „Der Krankenkassenpatient“, „In der Barnabitengassen“, „Powidltatschkerl“, „Der Chinesenschurl“, „Schnucki, ach Schnucki“ und viele mehr, mit welchen die beiden durch ganz Österreich und Teile Europas tourten. Im Dezember 1955 wurde er nochmals Vater, Sohn Ronald sorgt mit Hingabe dafür, dass seine Hinterlassenschaft in Erinnerung bleibt.

„Lieder von Hermann Leopoldi sind singender Journalismus.“ Angelika Ortner

Dazu betont Pianistin Ortner, die auch an der Purkersdorfer Musikschule Wienerwald Mitte unterrichtet, gegenüber der NÖN: „Die Lieder von Hermann Leopoldi sind singender Journalismus und Zeitgeschichte. Sein Sohn Ronald Leopoldi kümmert sich unermüdlich um den Nachlass und hat viel zu erzählen.“

