„Wir haben heute 1000 Kartons so verpackt und beschriftet, dass ihre Inhalte vor Ort in Lesbos gleich gut und passend verteilt werden können. Jetzt ist der Lkw schon auf dem Weg Richtung Italien“, berichtete die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky Samstag Abend in einem ausführlichen Gespräch mit der NÖN.

Etwa 20 Helfer unterstützten das Initiatoren-Quartett der großen privaten niederösterreichischen Moria-Hilfe beim Verpacken und Verladen in einem Lager von Georg Jachan in Gföhl. „Die Bevölkerung hat gezeigt, wie sozial und solidarisch sie ist, rundum angesiedelte Niederösterreicher haben tagelang Hilfsmittel aller Art hierher gebracht“, so die engagierte Purkersdorferin.

„Wir fanden uns über Facebook“

Und weiter: „Rund um den Lagerbrand von Moria fanden Georg und ich uns über Facebook, die Initiative entwickelte sich witzig“, blickt Kdolsky auf die Anfänge des gemeinsam initiierten und koordinierten Hilfsprojekts zurück.

Gemeinsam mit Jachan, der täglich diverse Transporte mit Hilfsgütern in viele Länder der Welt organisiert, war auch Markus Golla sofort an Bord. Golla ist Studiengangsleiter Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Krems und organisierte 2015 das Lazarett am Hauptbahnhof. Zu den Dreien fand sich schließlich noch Pflegeberater Bernd Nawrata ein, der unter anderem Seenotrettungen im Mittelmeer fuhr und sich zu dieser Zeit schon vor Ort in Lesbos einen Überblick über die Lage verschaffte.

Schnell war der Wille zur Zusammenarbeit und auch die Arbeitsteilung klar: Kdolsky und Golla trommelten zahlreiche weitere Unterstützer zusammen, Jacha kümmerte sich um Sach- und Geldspenden. „Noch im September flogen dann die drei Männer mit Geldmitteln nach Lesbos, um Lebensmittel und Hygieneartikel vor Ort zu erstehen“, so die Leiterin des Department Gesundheit an der FH St. Pölten.

Dort stellten sie rasch die tatsächliche Tragödie fest, die auch Ärzte ohne Grenzen an ihre Grenzen brachte: Im abgebrannten und jetzt neuen Lager Moria 2 / Kara Tepe leben etwa 8.000 Personen, primär Familien mit rund 4.000 Kindern sowie um die 1.500 Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wie Rollstuhlinsassen oder Diabetiker. „Die im Herbst aufgebauten Zelte der UNO-Hilfsorganisation UNHCR überdachen bloß den von Regen aufgeweichten Boden, weder Betten noch Duschen gibt es vor Ort, Essen und Trinkwasser sind rationiert, der Winter steht vor der Tür, es wird eng“, stellt Andrea Kdolsky berührt fest.

Durch Lockdown wurde Flug vereitelt

Eigentlich sollte die engagierte Truppe in der dritten Novemberwoche nochmals persönlich nach Lesbos fliegen, was nun durch den erneuten Lockdown auf beiden Seiten vereitelt wurde. „Da wir alle aus dem medizinischen Bereich kommen, wollten wir beispielsweise auch Wunden versorgen und die Menschen direkt betreuen“, so die Fachärztin für Anästhesie. Nun haben sie ihr Ziel neu definiert, lassen von Kontaktpersonen und Hilfsorganisationen vor Ort den Bedarf an konkreten Medikamenten eruieren, werden diese über Pharmafirmen aufstellen und nach Griechenland senden. Menschenrechtsaktivistin und Ute Bock Preisträgerin 2020, Doro Blancke, stellte in Lesbos bereits den Kontakt zu Ärzte ohne Grenzen her, um Bedarfserhebung und Verteilung der Medizinlieferungen sicherzustellen. „Sobald die Reisewege wieder offen sind, wollen wir aber jedenfalls mit einer Gruppe von Ärzten und Pflegern hinunterfliegen“, sichert Powerfrau Kdolsky zu.

Und auch Georg Jachan konstatierte Samstag müde aber zufrieden zum Hilfsprojekt für die vergessenen Menschen auf Lesbos: „Nach rund neun Stunden Ladetätigkeit, unter Einhaltung aller behördlicher Corona-Vorschriften, ist unser Lkw auf dem Weg nach Italien, dann von Venedig via Fähre nach Athen. Nach dem Zwischenlager in Piräus geht es mit der nächsten Fähre in die zentrale Hafenstadt Mytilini auf Lesbos.“ Zweieinhalb Kilometer nördlich davon werden die Not leidenden Empfänger dann warme Kleidung und Schuhe, Decken, dreieinhalb Tonnen Müsliriegel, 20 Rollstühle, unzählige Kinderwägen, Windeln oder Hygieneartikel aus den 1000 sortierten Bananenkartons entgegennehmen können.

Übrigens: Der vor Wochen überstellte Regierungscontainer mit Hilfsgütern aus Österreich steckt immer noch irgendwo am Festland fest. Wo genau, kann Kdolsky nicht sagen.

Wer das Projekt ebenfalls unterstützen mag, kann Überweisungen vornehmen unter: Bauern helfen Bauern – Salzburg, bei der Raiffeisenbank Grödig: IBAN AT 7535 0180 0000 0109 00, BIC RVSAAT2S018 mit Vermerk „Georg“ oder via paypal an jacgeo@gmx.net.