Gablitzer Straßen erzählen ihre Geschichte

„Das Straßennetz dient uns nicht nur zur Orientierung in der Gegenwart – es kann uns auch viel über die Gablitzer Geschichte erzählen. Denn nicht nur erinnern die Straßennamen an lokale Persönlichkeiten. Bezeichnungen wie etwa die ,Steinbruchgasse' geben auch Hinweise auf das historische Leben und die ehemalige Infrastruktur in Gablitz, wie etwa die zehn Steinbrüche, die einst in der Gemeinde vorhanden waren“, erklärt Grüne-Gemeinderätin Miriam Üblacker, die gemeinsam mit Renate Grimmlinger und Carola Kahl vom Gablitzer Heimatmuseum der Geschichte der Straßennamen nachgegangen ist.

Auf der Homepage der Gemeinde Gablitz findet man unter „Wissenswertes“ alle Erläuterungen zum Gablitzer Straßennetz. Dabei fällt Üblacker eines besonders auf. „Von den über 100 Straßen, Gassen und Plätzen sind lediglich zwei Wege Frauen gewidmet – und das, obwohl es mit Frauen wie Carli Nagelmüller oder Ludmilla Schöndorfer durchaus verdiente Gablitzerinnen gegeben hätte“, betont sie.

Auch im Gemeinderat wurde vor rund einem Jahr darauf aufmerksam gemacht. Die Grünen schlugen bei der Namensbezeichnung für die neue Straße, die von der Hauptstraße zum Kloster St. Barbara führt, deshalb vor, die Straße nach einer Frau, konkret nach der Hebamme Ludmilla Schöndorfer, zu benennen. Man einigte sich dann aber schließlich mehrheitlich auf den Namen „Am Kloster“.