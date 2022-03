Pferde und Fotos als Leidenschaft von Mauerbacherin

Eigentlich hat sich Valerie Oberreiter auf die Pferdefotografie spezialisiert. Kürzlich wurde aber ein Hochzeitsfoto der Mauerbacherin ausgezeichnet. Das Hochzeitsportal www.hochzeits-fotograf.info hat ihr Bild in der Kategorie Couple Shooting Close up prämiert.

„Ich habe das Paar in einem intensiven Moment abgelichtet. Die beiden waren sehr authentisch. Das Bild ist besonders“, so die 25-Jährige, die im Jahr eigentlich nur vier bis fünf Hochzeiten als Ausgleich zur Pferdefotografie betreut. „Ich habe also gar nicht so viele Fotos zur Auswahl gehabt“, freut sie sich umso mehr über die Auszeichnung.

Dass Fotografie und Reiten ihre Leidenschaften sind, hat Valerie Oberreiter schon früh festgestellt. Sie hat die HTL für Fotografie besucht und war schon immer passionierte Reiterin. „Dass sich diese beiden Hobbys einmal zu einem Beruf verbinden lassen, hätte ich nicht gedacht“, erzählt Oberreiter.

Erster Auftrag war in Island

Begonnen hat alles in Island. Weil die 25-Jährige nach der abgeschlossenen Schule die Welt sehen wollte, hat sie dort in einem Pferdestall gearbeitet. „Der Stallbesitzer wusste von meiner Ausbildung und hat mich gefragt, ob ich nicht seine Pferde ablichten könnte“, erzählt die diplomierte Fotografin von ihrem allerersten Auftrag. Der Rest ist Geschichte.

Seit mittlerweile acht Jahren hält sie Pferde und ihre Besitzer bereits fotografisch fest. „Am Anfang war es gar nicht so einfach, Pferd und Besitzer gut aussehen zu lassen. Da ich selbst reite, dachte ich mir, so ein Pferd werde ich schon mal fotografieren können“, sagt die 25-Jährige.

Wichtig sei es, dass sich beide wohlfühlen. „Jetzt habe ich ausreichend Erfahrung und weiß, welche Vorbereitungen ich treffen muss.“ Ein gutes Foto bestehe aus einer Kombination von technischem Wissen und vertrauten Momenten, so die Mauerbacherin, die sich als stille Beobachterin schöner Augenblicke sieht und vor allem authentische Emotionen mit ihren Fotos rüberbringen möchte. „Das schlägt auch die Brücke zur Hochzeitsfotografie“, meint sie.

Zwischen 200 und 300 Pferde fotografiert die 25-Jährige pro Jahr. Im Sommer rückt sich auch schon mehrmals täglich aus. Schöne Fotos entstehen eigentlich immer.

„Natürlich gibt es Pferde, die schwieriger zu fotografieren sind, als andere, aber da ich selbst leidenschaftliche Reiterin bin, weiß ich, wie man mit diesen Tieren umgeht und habe immer Tricks auf Lager“, so Oberreiter. Der Mauerbacherin ist besonders wichtig, die Tiere zu nichts zu zwingen, „denn das hat ohnehin keinen Sinn“, betont sie abschließend.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden