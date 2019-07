Vor zwölf Jahren hatten ein paar Hobby-Fußballer ein Dilemma. Was tun, wenn man für eine Kampfmannschaft zu alt ist, aber die Fußballschuhe noch lange nicht an den Nagel hängen will? Der Gablitzer Alexander Walzl ergriff damals die Initiative und rief die „Gablitzer Allstars“ ins Leben. Im Vordergrund steht nicht nur das Sportliche, auch die soziale Komponente spielt eine wichtige Rolle. „Bei uns darf jeder mitspielen, egal welche Bevölkerungsgruppe“, sagt Walzl über den Verein.

Trenker Die Gablitzer Allstars wurden im Jahr 2007 ins Leben gerufen. Das Bild zeigt sie bei ihrem zehnjährigen Jubiläum.

Trainingslager führen die Allstars nicht nur quer durch Österreich, sondern auch an noble Stätten wie Monaco. Im Jahr 2013 durfte die Mannschaft bereits erstmals im Zwergstaat an der Mittelmeerküste auf das runde Leder treten. Sechs Jahre später war es wieder Zeit für einen internationalen Auftritt der Allstars. „Für viele war es ein Wiedersehen, für manche das erste Mal, aber für alle eine fantastische Reise“, freut sich Walzl über den Ausflug, der die Hobby-Fußballer auch nach Nizza führte.

Ein freundschaftliches Unentschieden

Die Allstars waren aber nicht nur zum Spaß dort. Eine Partie stand natürlich auch auf dem Programm. „Die Partie endete in einem Unentschieden“, freut sich Walzl über ein versöhnliches Ende. Im Rahmen eines gemütlichen Abendessens wurde das freundschaftliche Ergebnis der Partie dann auch begossen. Weil die Allstars schon den weiten Weg auf sich genommen hatten, schauten sie sich auch gleich die Umgebung an. Nizza, Monaco und Menton werden den Allstars immer in sehr guter Erinnerung bleiben .