Hoch hinaus will die 19 Jahre alte Leonela. Nachdem sich die Gablitzerin erfolgreiche bei Germany’s Next Topmodel beworben hat, kämpft auch sie mit 49 anderen Model-Anwärterinnen in der 14. Staffel um den heiß begehrten ersten Platz.

Dabei setzt die junge Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln nicht nur auf ihr Aussehen. Die Gablitzerin will nämlich auch mit ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit punkten. „Ich bin immer gut gelaunt und sorge auf jeder Party für gute Stimmung. Außerdem bringe ich Menschen gerne zum Lachen“, erzählt Leonela Hires. Daneben bringt die junge Frau auch eine große Portion Talent und auch sehr viel Motivation mit. „Mir macht die Arbeit vor der Kamera großen Spaß. Dabei weiß ich natürlich, dass zum Model-Job viel Flexibilität gehört und ich bin auch bereit, für die Tätigkeit viel zu reisen“, scheint Leonela schon eine fixe Vorstellung von ihrer zukünftigen Tätigkeit zu haben.

„Ich will mich nicht verstellen“

Obwohl die Gablitzerin dazu bereit ist, für ihren Traum hart zu arbeiten, will sie sich dafür nicht verstellen müssen. Dies betrifft vor allem ihre Persönlichkeit. „Ich mag es nicht, wenn mir jemand vorschreibt, wie ich zu sein habe. Denn ich verstelle mich nur ungern und will so bleiben, wie ich bin“, erläutert die gelernte Hotelfachfrau.

Germany’s Next Topmodel wurde im Jahr 2006 zum ersten Mal ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung von Heidi Klum. Ziel ist es, das nächste Topmodel zu finden, wobei die Teilnehmerinnen in jeder Folge vor unterschiedliche Aufgaben gestellt werden.