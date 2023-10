Hohe Treibstoffpreise: „Man versucht, sparsamer zu fahren“

Eilig hat es Marlies K. bei einer Tankstelle auf der B1 in Richtung Wien zwischen Gablitz und Purkersdorf. Denn es ist kurz vor 12 Uhr. „Ich fahre immer vor Mittag tanken, weil da die Preise noch nicht angepasst wurden“, weiß die junge Frau. Darüber hinaus überprüft sie die aktuellen Treibstoffpreise an den Zapfsäulen über das Internet und achtet vermehrt auf Informationen im Radio. Das Ergebnis dieser Recherche hat sie heute dazu bewogen, diese Tankstelle zu wählen und nicht noch ein paar hundert Meter weiter bis zur nächsten zu fahren. Die Zeiten, in denen es völlig egal war, wo sie ihren Tankdeckel öffnet, sind für sie auf jeden Fall vorbei: „Ich versuche sowieso weniger Auto zu fahren wegen dem Umweltschutz, jetzt aber auch wegen dem Spritpreis.“

So ist es auch bei Familie Radak in Maria Anzbach. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu tanken. Man versucht halt, sparsamer zu fahren“, sagt Andrea Radak, die mit ihrem Baby gerade auf dem Weg zur Kinderärztin nach Eichgraben ist, als sie von der NÖN um ihre Meinung zu den Spritpreisen gefragt wird. Jammern wegen der hohen Treibstoffpreise will sie nicht. „Mein Mann und ich sind beide berufstätig und verdienen nicht schlecht, aber über die Karenzzeit ist es doch etwas schwieriger. Es wäre schon wünschenswert, wenn die Treibstoffpreise ein bisschen günstiger wären.“ Die Familie hat zwei Autos, ein Verzicht auf ein Fahrzeug sei nicht möglich, so Andrea Radak, die in Wien in einem Spital arbeitet: „Ich habe um 7 Uhr Dienstbeginn. Die Alternative mit dem Zug ist zu zeitaufwendig. Mit den Öffis bin ich viel länger unterwegs, das ist mit zwei Kindern nicht machbar.“

Für Sabine Oberburger (Name von der Redaktion geändert) sind die gestiegenen Preise hingegen kein großes Problem: „Ich benutze mein Auto sowieso nicht viel, nur zum Einkaufen, da fahre ich jetzt nicht weniger.“ Und die Reise nach Ungarn, die einmal im Monat auf dem Programm steht, will sie sich durch die höheren Kosten ebenfalls nicht nehmen lassen. Was allerdings stört, ist das immer überfüllte Parkhaus in Hütteldorf, das es ihr schwer macht, auf die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien umzusteigen. „Ich würde sonst gerne der Umwelt zuliebe mit den Öffis fahren“, ärgert sie sich. Der Möglichkeit, mit dem Bus von Gablitz aus zu starten und ein weiteres Ticket für die Wiener Linien zu lösen, kann sie nichts abgewinnen. So bleibt es für sie billiger und bequemer – trotz gestiegener Treibstoffpreise und des flächendeckenden Parkpickerls in der Bundeshauptstadt während der Woche – mit dem Auto nach Wien zu fahren.

„Für die Branche ist es schlecht, wenn die Preise hoch sind.“

„Natürlich wird gejammert, wenn die Preise hoch sind“, sagt Robert Hahn, Marketingleiter von Avia. Das Mineralölhandelsunternehmen betreibt 55 Standorte in Niederösterreich und hat in Neulengbach die Tankstelle an der B44 gerade übernommen und zu einer Automatentankstelle umgebaut. Da gibt es derzeit für Autofahrer und Autofahrerinnen zumindest eine kleine Freude: Anlässlich der Eröffnung gibt es Rabatte beim Tanken. „Da sind die Leute natürlich begeistert, wenn sie günstiger tanken können“, erzählt Daniela Wais, die bis 27. Oktober noch für die Einschulung an den Automaten im Einsatz ist.

Die hohen Preise sind und bleiben insgesamt aber ein Problem. Robert Hahn hält fest: „Für die Branche ist es schlecht, wenn die Preise hoch sind. Mit der CO2-Bepreisung wird sich auch 2024 eine Verteuerung ergeben.“ Die CO2-Steuer soll ab Anfang des kommenden Jahres ja erneut erhöht werden. Das wurde im Rahmen der öko-sozialen Steuerreform vereinbart. Robert Hahn verweist darauf, dass die Treibstoffhändler auf die Preisentwicklung keinen Einfluss haben: „Es gibt einen internationalen Markt, wir haben leider Kriege und allgemein hohe Energiepreise.“

Beim Tankverhalten selbst stellt man bei Avia allerdings wenig merkbare Veränderungen fest. „Gefahren wird nach wie vor. Die Leute müssen ja auch in die Arbeit kommen.“

„Wir sind da, um zu helfen“

Machen sich die hohen Spritpreise bei Einsatzorganisationen bemerkbar? Sonja Kellner, Pressesprecherin für das Rote Kreuz Niederösterreich, sagt auf Anfrage der NÖN: „Diese Kostensteigerungen machen auch vor den Rettungsorganisationen nicht halt. Allein im Roten Kreuz Niederösterreich benötigen wir rund 300.000 Liter Diesel pro Monat.“ Dagegen könne man nichts tun: „Wir sind da, um zu helfen, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind.“ Es gäbe generelle Überlegungen in Richtung E-Fahrzeuge, aber: „Im Rettungsdienst gibt es aktuell noch keine Verfügbarkeiten bei den Fahrzeugen, in anderen Leistungsbereichen wurden Erprobungen durchgeführt. Aber das Rote Kreuz muss beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das muss bei der Planung berücksichtigt werden.“

Den Feuerwehren machen die Spritpreisen kaum Sorgen. Bezirkskommandant Georg Schröder: „Aufgrund der wenigen Kilometer, die Feuerwehrautos im Normalfall zurücklegen, ist das kein Problem.“